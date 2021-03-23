Россия и США обсудили космическую безопасность

Россия провела с США консультации касаемо вопросов космической безопасности в формате видеоконференции. Об этом сообщает МИД РФ.

"Состоялся обмен мнениями по широкому спектру проблем, касающихся обеспечения безопасности космической деятельности", — говорится в записи.

Уточняется, что обе стороны заинтересованы в продолжении диалога по данной проблематике.

Ранее советник президента Джо Байдена по нацбезопасности предрёк "трудные времена" в отношениях США и России.

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