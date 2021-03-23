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Категорий: 18

Россия и США обсудили космическую безопасность

Стороны выразили заинтересованность в дальнейшем диалоге.

23 марта 2021, 17:17
<p>Фото © ТАСС / Александр Демьянчук</p>

Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Россия провела с США консультации касаемо вопросов космической безопасности в формате видеоконференции. Об этом сообщает МИД РФ.

"Состоялся обмен мнениями по широкому спектру проблем, касающихся обеспечения безопасности космической деятельности", — говорится в записи.

Уточняется, что обе стороны заинтересованы в продолжении диалога по данной проблематике.

Посол Антонов не стал давать комментарии после консультации по российско-американским отношениям

Посол Антонов не стал давать комментарии после консультации по российско-американским отношениям

Ранее советник президента Джо Байдена по нацбезопасности предрёк "трудные времена" в отношениях США и России.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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