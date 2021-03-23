Россия и США обсудили космическую безопасность
Стороны выразили заинтересованность в дальнейшем диалоге.
Фото © ТАСС / Александр Демьянчук
Россия провела с США консультации касаемо вопросов космической безопасности в формате видеоконференции. Об этом сообщает МИД РФ.
"Состоялся обмен мнениями по широкому спектру проблем, касающихся обеспечения безопасности космической деятельности", — говорится в записи.
Уточняется, что обе стороны заинтересованы в продолжении диалога по данной проблематике.
Ранее советник президента Джо Байдена по нацбезопасности предрёк "трудные времена" в отношениях США и России.
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