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В Петербурге подростки избили прохожего и вложили ему в руки мощную петарду

Пострадавший получил ожоги третьей степени.

23 марта 2021, 17:14

В Петербурге подростки избили прохожего и всунули ему в руки петарду. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

В Петербурге группа подростков напала на прохожего и сильно избила его. А после того, как пострадавший упал на землю, ему в руки вложили мощную петарду. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на источник.

Произошедшее попало на видео. Судя по кадрам, конфликт начался на пешеходном переходе: один их подростков задел плечом прохожего, шедшего навстречу, после чего к нему подбежал другой несовершеннолетний и началась драка. Затем вся толпа школьников помчалась за пострадавшим и начала его бить.

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Как сообщает портал 78.ru, от петарды у прохожего загорелся рукав куртки. Мужчину доставили в больницу с ожогами третьей степени и гематомами лица.

Ранее Лайф рассказывал, что петербуржец год не может найти управу на чиновников, которые избили его за неправильную парковку. Мужчина получил сотрясение мозга, ушиб грудной клетки и закрытую травму живота.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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