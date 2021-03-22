15-летний сын Децла рассказал о сталкере, который преследует его семью, домогаясь даже бабушки
Также этот мужчина написывает друзьям Тони и оставляет им угрозы.
15-летний Меркурий Антоний Иоанн Киселёв — сын популярного рэпера Децла — обычно ведёт довольно тихий образ жизни. Но ситуация настолько обострилась, что парню пришлось привлечь к этому внимание у себя в сториз. Тони признался, что уже некоторое время его семью донимает мужчина по имени Виктор. Он постоянно сидит у могилы Кирилла Толмацкого (настоящее имя Децла) или преследует его семью.
По словам парня, сталкер придумывает невероятные истории о том, что он на самом деле был другом Децла. Также он предлагает по две тысячи рублей за фото мамы Тони — Юлии Толмацкой, а также написывает бабушке подростка с предложением руки, сердца и всего остального. Он ежедневно создаёт по 10–15 аккаунтов в соцсетях, чтобы преследовать парня и его друзей, которым Виктор присылает угрозы.
Фото © Twitter / Onliner и Instagram / mercury_anthony_ioann
Тони попросил всех, кто знаком с этим мужчиной, серьёзно с ним поговорить и объяснить недопустимость такого поведения. Подростка пугает, что этот незнакомец знает, где он живёт, и выкладывает фото, сделанные рядом с его домом. Также сын Децла расстроен тем, какие небылицы сочиняет про звёздную семью этот сталкер.
Это очень сильно напрягает. Он оперирует какими-то странными фактами, которые непонятно откуда взялись. Мне не то чтобы страшно, мне неприятно. Человек просто тратит свою жизнь впустую, пишет какие-то заявления, выкладывает фото, клевещет и оскорбляет меня и мою семью
После смерти Децла в начале 2019 года отношения его сына с семьёй не сильно улучшились. Антоний не стремится общаться со своими бабушкой и дедушкой, что вполне объяснимо. В январе прошлого года Александр Толмацкий заподозрил, что Тони ему не родной внук, и потребовал провести анализ ДНК. Тот оказался положительным, но эта ситуация никак не поспособствовала укреплению отношений в семье.
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