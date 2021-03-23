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Главы МИД НАТО не смогли договориться по вопросу вывода войск из Афганистана

Министры провели первую после пандемии очную встречу.

23 марта 2021, 17:25
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Министры иностранных дел 30 стран-участниц НАТО не смогли договориться и принять решение по вопросу вывода войск из Афганистана. Об этом сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Сегодня мы не приняли финального решения, но решили, что будем обеспечивать безопасность наших войск", — заявил норвежец.

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По словам Столтенберга, у НАТО есть "историческая возможность достичь политического урегулирования в Афганистане". Однако он стал давать никаких гарантий на этот счёт, поскольку не уверен, что переговоры будут успешными.

Напомним, 23 и 24 марта главы МИД 30 стран-участниц НАТО проводят первую после пандемии очную встречу. Как ранее писал Лайф, Столтенберг заявил о том, что новая концепция альянса, которую примут на саммите в 2021 году, будет направлена на сдерживание России и Китая. Политик в очередной раз указал, что РФ якобы ведёт "агрессивные действия по отношению к соседям" — и это требует обновления концепции НАТО.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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