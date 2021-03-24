В брянских лесах нашли обугленное тело младенца с пробитой головой
Экспертиза должна установить, когда малышу нанесли увечья: ещё при жизни или уже после смерти.
Шокирующую находку обнаружили на территории лесополосы в Бежицком районе Брянска. По предварительным данным, обгоревшее тело младенца с проломленным черепом лежало в небольшом овраге недалеко от общежития молокозавода. На месте работают следственные органы. По факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство".
Следственные органы работают на месте обнаружения обугленного тела младенца с пробитой головой. Видео © LIFE
"Назначены судебно-медицинские экспертизы, в ходе которых будут выясняться вопросы о причине смерти, прижизненности или посмертности имеющихся повреждений, а также живорождённости или мертворождённости младенца", — сообщили Лайфу в пресс-службе регионального управления Следкома РФ.
Ещё одна страшная находка была обнаружена в среду в Санкт-Петербурге. Там дети во время прогулки в парке обнаружили человеческий скелет.
А на днях Лайф рассказывал, как россиянка расчленила сожителя и вызвала грузчиков, чтобы вынести холодильник с его телом.
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