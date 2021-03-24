Иностранцы отказались как минимум от 500 участков в Крыму после вступления в силу запрета на владение землёй

После того как в России ввели запрет на владение землёй иностранцами в Крыму, как минимум 500 участков остались без своих владельцев. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Госкомитет полуострова по государственной регистрации и кадастру.

Там рассказали, что до вступления президентского указа в силу иностранным гражданам принадлежало 11,5 тысячи земельных участков, однако уже к началу текущего года это число сократилось до 11 тысяч. Вероятно, сейчас их стало ещё меньше, однако более свежих данных у ведомства пока нет.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о запрете владения иностранцами земель в Крыму 20 марта. В соответствии с ним под ограничения попали 19 муниципальных образований Крыма (всего их 25), среди которых Евпатория, Керчь и Ялта, а также 12 муниципалитетов Севастополя. Исключениями стали земли в Симферополе, Джанкое, Красноперекопске, Белогорском, Красногвардейском и Первомайском районах.

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