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Московские блогеры в шутку угнали такси премиум-класса и стали фигурантами дела — видео

В итоге один из них заключён под стражу, двое других — под домашним арестом.

24 марта 2021, 08:57

Московские блогеры в шутку угнали такси премиум-класса и стали фигурантами дела. Видео © МВД России

Шутка блогеров обернулась уголовным делом и арестом — в Москве задержали трёх юношей, которые угнали у таксиста автомобиль премиум-класса. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Молодые люди вызвали такси бизнес-класса на Пресненскую набережную. На заказ прибыл автомобиль BMW стоимостью свыше 3,5 миллиона рублей. Блогеры сели в салон иномарки, а водителя попросили помочь им загрузить в багажник пакеты с покупками. Когда мужчина вышел из авто, один из парней сел за руль и угнал машину. Спустя несколько минут, правда, юноши вернулись и объяснили водителю, что это была шутка.

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Однако от полиции это блогеров не спасло. В тот же день подозреваемых задержали. Выяснилось, что они регулярно снимают видео с розыгрышами. Возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном завладении автомобилем. Один из блогеров заключён под стражу, двое других находятся под домашним арестом.

Ранее Лайф рассказывал, как блогер из любопытства увеличил себе грудь и поделился результатом, надев короткий топик. Причём он за короткое время добил счётчик в "Инстаграме" до трёх миллионов.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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