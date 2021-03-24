Московские блогеры в шутку угнали такси премиум-класса и стали фигурантами дела — видео
В итоге один из них заключён под стражу, двое других — под домашним арестом.
Московские блогеры в шутку угнали такси премиум-класса и стали фигурантами дела. Видео © МВД России
Шутка блогеров обернулась уголовным делом и арестом — в Москве задержали трёх юношей, которые угнали у таксиста автомобиль премиум-класса. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Молодые люди вызвали такси бизнес-класса на Пресненскую набережную. На заказ прибыл автомобиль BMW стоимостью свыше 3,5 миллиона рублей. Блогеры сели в салон иномарки, а водителя попросили помочь им загрузить в багажник пакеты с покупками. Когда мужчина вышел из авто, один из парней сел за руль и угнал машину. Спустя несколько минут, правда, юноши вернулись и объяснили водителю, что это была шутка.
Однако от полиции это блогеров не спасло. В тот же день подозреваемых задержали. Выяснилось, что они регулярно снимают видео с розыгрышами. Возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном завладении автомобилем. Один из блогеров заключён под стражу, двое других находятся под домашним арестом.
Ранее Лайф рассказывал, как блогер из любопытства увеличил себе грудь и поделился результатом, надев короткий топик. Причём он за короткое время добил счётчик в "Инстаграме" до трёх миллионов.
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