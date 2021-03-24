На Украине второй день подряд зафиксирован рекорд по смертям от ковида
Всего в стране скончалось 30 773 жителя.
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На Украине за последние сутки скончалось 342 пациента из-за коронавируса. Это рекордный показатель с момента начала пандемии в стране. Такие данные опубликовал министр здравоохранения страны Максим Степанов.
В больницы попало 5438 пациентов, выздоровело 7386 человек. Больше всего заражений зафиксировано в Киеве — 1300. Потом идут Одесская (1177) и Хмельницкая области (994).
Стоит отметить, что рекорды по смертям на Украине фиксируются второй день подряд — днём ранее умерло 333 человека.
Всего в стране с начала пандемии заболело 1 579 906 жителей, скончалось 30 773, вылечилось 1 276 272.
Ранее на Украине умерла военнослужащая, которой перед этим сделали прививку индийской вакциной от коронавируса Covishield. Женщина потеряла сознание за пределами воинской части во внеслужебное время. Попытки спасти её жизнь не увенчались успехом.
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