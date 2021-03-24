В Подмосковье обнаружили шестилетнюю девочку-маугли, которая не умеет ходить и разговаривать

В Подмосковье сотрудники полиции обнаружили шестилетнюю истощённую девочку, которая не умеет разговаривать и передвигается лишь на четвереньках. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

"Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с обнаружением в частном жилом доме в Талдомском городском округе истощённой малолетней девочки", — сообщили в надзорном ведомстве.

Там уточнили, что по месту жительства ребёнка не оказалось ни одежды, ни кровати, ни средств гигиены. Правоохранители забрали девочку и передали на осмотр медикам. Как сообщает РИА ФАН, ребёнок жил с кошками и поэтому не умел разговаривать. По некоторым данным, её мать страдает психическим расстройством.