В Подмосковье обнаружили шестилетнюю девочку-маугли, которая не умеет ходить и разговаривать
По некоторым данным, её мать страдает психическим расстройством.
Фото © VK / "Подслушано Талдом"
В Подмосковье сотрудники полиции обнаружили шестилетнюю истощённую девочку, которая не умеет разговаривать и передвигается лишь на четвереньках. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
"Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с обнаружением в частном жилом доме в Талдомском городском округе истощённой малолетней девочки", — сообщили в надзорном ведомстве.
Там уточнили, что по месту жительства ребёнка не оказалось ни одежды, ни кровати, ни средств гигиены. Правоохранители забрали девочку и передали на осмотр медикам. Как сообщает РИА ФАН, ребёнок жил с кошками и поэтому не умел разговаривать. По некоторым данным, её мать страдает психическим расстройством.
А ранее Лайф рассказывал про восьмилетнего мальчика-маугли, которого обнаружили в самодельной хижине в подмосковной Балашихе. Там он жил вместе со своим отцом и другими бездомными. Ребёнком заинтересовался Следственный комитет, а детский омбудсмен Анна Кузнецова взяла ситуацию под личный контроль. В результате отцу мальчика помогли восстановить документы, после чего отправили семью в родной Узбекистан.
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