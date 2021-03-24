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В Подмосковье обнаружили шестилетнюю девочку-маугли, которая не умеет ходить и разговаривать

По некоторым данным, её мать страдает психическим расстройством.

24 марта 2021, 08:54
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<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/gorod.taldom?w=wall-128809079_263716" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Подслушано Талдом"</a></p>

Фото © VK / "Подслушано Талдом"

В Подмосковье сотрудники полиции обнаружили шестилетнюю истощённую девочку, которая не умеет разговаривать и передвигается лишь на четвереньках. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

"Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с обнаружением в частном жилом доме в Талдомском городском округе истощённой малолетней девочки", — сообщили в надзорном ведомстве.

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Там уточнили, что по месту жительства ребёнка не оказалось ни одежды, ни кровати, ни средств гигиены. Правоохранители забрали девочку и передали на осмотр медикам. Как сообщает РИА ФАН, ребёнок жил с кошками и поэтому не умел разговаривать. По некоторым данным, её мать страдает психическим расстройством.

А ранее Лайф рассказывал про восьмилетнего мальчика-маугли, которого обнаружили в самодельной хижине в подмосковной Балашихе. Там он жил вместе со своим отцом и другими бездомными. Ребёнком заинтересовался Следственный комитет, а детский омбудсмен Анна Кузнецова взяла ситуацию под личный контроль. В результате отцу мальчика помогли восстановить документы, после чего отправили семью в родной Узбекистан.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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