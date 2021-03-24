Составлен список стран, куда могут поехать вакцинированные от ковида россияне

Некоторые государства заявили о готовности, несмотря на коронавирусные ограничения, принимать в гости вакцинированных иностранцев. Так, получившим прививку от ковида россиянам или уже открыли двери или собираются это сделать Греция, Черногория, Кипр, Грузия, Шри-Ланка и Сейшелы. При условии наличия антител впускать иностранцев вскоре может начать и Израиль, отмечают "Известия".

Греция готова будет встречать вакцинированных россиян с 14 мая. Можно будет также предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус или справку о наличии антител (для тех, кто переболел). В OneTwoTrip говорят, что после анонса таких мер интерес к Греции у российских туристов подскочил на 75%.

Израиль может открыть въезд с июля. К этому направлению тоже растёт спрос. Россияне готовы ехать на курорты Красного и Средиземного морей. А вот Грузия уже готова принимать россиян и граждан других стран, которые прошли полный курс вакцинации. На таком же условии принимают и Сейшелы. Шри-Ланка 19 марта освободила вакцинированных туристов от необходимости проходить карантин.

Есть также страны, которые впускают россиян с отрицательным результатом теста ПЦР. Это Турция, Куба, Мальдивы. Занзибар принимает вовсе без ограничений.

Как ранее сообщал Лайф, с 17 марта вновь открыта продажа туров по России, за которые государство вернёт 20% от стоимости. Приобрести поездки можно до 15 июня, а отправиться в путешествие — до 30 июня текущего года.

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