В Госдуме озвучили фактор, от которого зависят пенсии всех россиян

Из-за "чёрного" рынка труда ПФР каждый год недополучает примерно 2,5 триллиона рублей.

Чтобы покрыть дефицит Пенсионного фонда России (ПФР), следует ликвидировать "чёрный" и "серый" рынки труда. Такое мнение высказал депутат Госдумы, вице-президент Конфедерации труда РФ Олег Шеин, передаёт Ura.ru.

Так он прокомментировал инициативу специалистов из РАНХиГС, которая касается увеличения страховых взносов в ПФР до 25% к 2030 году (сейчас они составляют 22% от годового фонда заработной платы сотрудника). Как утверждает Шеин, такой план не будет эффективен.

Он напомнил об исследовании этой же академии, согласно результатам которого почти половина работников в России (33 миллиона) задействованы на "сером" или "чёрном" рынке труда. По словам Шеина, из-за "чёрного" рынка труда бюджет Пенсионного фонда страны каждый год недополучает примерно 2,5 триллиона рублей.

"Вопрос: зачем повышать страховые взносы тем, кто работает по трудовым договорам, когда надо помочь "теневым" работникам, чтобы они обрели права?" — подчеркнул депутат нижней палаты парламента.