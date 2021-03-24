В Госдуме озвучили фактор, от которого зависят пенсии всех россиян
Из-за "чёрного" рынка труда ПФР каждый год недополучает примерно 2,5 триллиона рублей.
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Чтобы покрыть дефицит Пенсионного фонда России (ПФР), следует ликвидировать "чёрный" и "серый" рынки труда. Такое мнение высказал депутат Госдумы, вице-президент Конфедерации труда РФ Олег Шеин, передаёт Ura.ru.
Так он прокомментировал инициативу специалистов из РАНХиГС, которая касается увеличения страховых взносов в ПФР до 25% к 2030 году (сейчас они составляют 22% от годового фонда заработной платы сотрудника). Как утверждает Шеин, такой план не будет эффективен.
Он напомнил об исследовании этой же академии, согласно результатам которого почти половина работников в России (33 миллиона) задействованы на "сером" или "чёрном" рынке труда. По словам Шеина, из-за "чёрного" рынка труда бюджет Пенсионного фонда страны каждый год недополучает примерно 2,5 триллиона рублей.
"Вопрос: зачем повышать страховые взносы тем, кто работает по трудовым договорам, когда надо помочь "теневым" работникам, чтобы они обрели права?" — подчеркнул депутат нижней палаты парламента.
Ранее сообщалось, что социальные доплаты к пенсии с 2022 года будут начисляться автоматически.
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