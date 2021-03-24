На Сахалине мошенники стали вызывать жителей на допрос к следователю через СМС
В ведомстве призвали граждан быть бдительными.
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В Сахалинской области мошенники стали вызывать местных жителей на допрос к следователю. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.
"В последнее время участились случаи получения жителями Сахалинской области СМС-оповещений следующего содержания: "Иванов И.И., сегодня вам надлежит явиться на допрос в качестве подозреваемого (обвиняемого) по уголовному делу в Следственный комитет по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, 16, к Уварову Н.Ф. в каб. 117", — рассказали в ведомстве.
В региональном СУ СК РФ уточнили, что, если у следователей к кому-то возникнут вопросы, они отправят повестку обычной, электронной почтой или позвонят. При этом сотрудник СК РФ должен представиться, объяснить, по какой причине и в качестве кого приглашается гражданин. Он должен оставить контактный телефон для обратной связи.
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