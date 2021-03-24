Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

СМИ: Все российские атомные подлодки вооружат новыми ракетами

Среди них будут и гиперзвуковые "Цирконы".

24 марта 2021, 00:37
<p>Фото © Миобороны РФ</p>

Фото © Миобороны РФ

Все российские многоцелевые атомные подводные лодки вооружат новыми ракетами – "Калибрами", "Ониксами", "Цирконами". Сейчас такие субмарины штатно вооружены минно-торпедное оружие.

"Многоцелевые атомные подлодки проектов 971 и 949А после модернизации будут вооружены "Калибрами", "Ониксами" и "Цирконами". Контейнеры для этих ракет универсальны", - сообщил источник РИА "Новости".

Новейшие же подлодки проекта 885 "Ясень" кроме штатных "Калибров" и "Ониксов" получат и "Цирконы".

Госиспытания гиперзвуковых ракет "Циркон" завершатся в 2021 году

Госиспытания гиперзвуковых ракет "Циркон" завершатся в 2021 году

Крылатые "Калибры" предназначены для поражения целей на земле, "Оникс" созданы для уничтожения кораблей. А гиперзвуковые ракеты "Циркон" пока на этапе испытаний. Их проектная максимальная скорость - до 8,5 Маха (более 10 тысяч километров в час). Дальность действия - 500 километров.

Напомним, в декабре 2020 года состоялись пуски "Циркона" из акватории Белого моря по береговой цели, находившейся на полигоне Чижа в Архангельской области. Во время испытаний достигнута скорость свыше 8 Махов (приблизительно 9,800 км/ч), "Циркон" поразил цель на расстоянии 450 километров. Минобороны публиковало видео испытаний.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1