СМИ: Все российские атомные подлодки вооружат новыми ракетами

Все российские многоцелевые атомные подводные лодки вооружат новыми ракетами – "Калибрами", "Ониксами", "Цирконами". Сейчас такие субмарины штатно вооружены минно-торпедное оружие.

"Многоцелевые атомные подлодки проектов 971 и 949А после модернизации будут вооружены "Калибрами", "Ониксами" и "Цирконами". Контейнеры для этих ракет универсальны", - сообщил источник РИА "Новости".

Новейшие же подлодки проекта 885 "Ясень" кроме штатных "Калибров" и "Ониксов" получат и "Цирконы".

Крылатые "Калибры" предназначены для поражения целей на земле, "Оникс" созданы для уничтожения кораблей. А гиперзвуковые ракеты "Циркон" пока на этапе испытаний. Их проектная максимальная скорость - до 8,5 Маха (более 10 тысяч километров в час). Дальность действия - 500 километров.

Напомним, в декабре 2020 года состоялись пуски "Циркона" из акватории Белого моря по береговой цели, находившейся на полигоне Чижа в Архангельской области. Во время испытаний достигнута скорость свыше 8 Махов (приблизительно 9,800 км/ч), "Циркон" поразил цель на расстоянии 450 километров. Минобороны публиковало видео испытаний.

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