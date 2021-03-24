В России предложили индексировать пенсии ещё одной категории граждан

Главам советов многоквартирных домов нужно обеспечить индексацию пенсий. Как правило, на такой работе заняты пенсионеры. А работающим гражданам индексация выплат по старости не положена. Изменить эту ситуацию предложил зампредседателя палаты молодых законодателей при Совете Федерации Илья Ножечкин.

Как пишет "Парламентская газета", согласно его идее, нужно освободить глав домовых советов от уплаты страховых взносов в социальные фонды. Благодаря этому больше не будет оснований считать их работающими пенсионерами. Эту идею поддержал первый замглавы Комитета Совфеда по бюджету и финрынкам Сергей Рябухин. Он отметил, что некоторые управляющие компании выплачивают старшим по домам "зарплаты в конвертах".

"Это нелегальная зарплата, что просто некрасиво. Поэтому мы хотим легализовать такие выплаты, чтобы всё было законно. Но нужно, чтобы с этой суммы не взимались платежи в социальные фонды", — подчеркнул Рябухин.

Ранее в Минтруде рассказали о предложениях по индексации пенсий работающим пенсионерам.

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