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Глава МИД Украины захотел "зелёного света от Москвы" для завершения конфликта в Донбассе

Согласно его версии, от Киева на самом деле ничего не зависит.

24 марта 2021, 00:07
<p>Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157524008068389&set=pb.690053388.-2207520000..&type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Dmytro Kuleba</a></p>

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото © Facebook / Dmytro Kuleba

Конфликт в Донбассе можно закончить за неделю, но нужен "зелёный свет от Москвы". Такое мнение выразил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью словацкому изданию Tyžden.

"Все пути решения понятны, много раз обсуждались и лежат на столе. А вот чего нет, так это зелёного света от Москвы, чтобы двигаться вперёд", — уверяет Кулеба.

По его мнению, "конфликт может быть решён легко и достаточно быстро", нужно только "заставить Россию согласиться его прекратить".

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Ранее военный аналитик озвучил два возможных пути, по которым будет развиваться ситуация с Донбассом, однако оба они оказались плохими для Украины.

Ранее Лайф писал, что Россия предложила участникам переговоров в "нормандском формате" зафиксировать обязательство Украины предоставить письменную позицию по выполнению второй части Минских договорённостей. Соответствующее письмо замглавы Администрации Президента России направил в Париж, Берлин и Киев. В нём подчёркивается намерение стран приложить все усилия для того, чтобы режим прекращения огня в Донбассе был устойчивым и всеобъемлющим. Однако в Киеве отказались поддерживать такое предложение. Москва же с самого начала конфликта в Донбассе заявляет, что не является его стороной. Она призывает Киев к прямым переговорам с ДНР и ЛНР.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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