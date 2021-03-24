Глава МИД Украины захотел "зелёного света от Москвы" для завершения конфликта в Донбассе
Согласно его версии, от Киева на самом деле ничего не зависит.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото © Facebook / Dmytro Kuleba
Конфликт в Донбассе можно закончить за неделю, но нужен "зелёный свет от Москвы". Такое мнение выразил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью словацкому изданию Tyžden.
"Все пути решения понятны, много раз обсуждались и лежат на столе. А вот чего нет, так это зелёного света от Москвы, чтобы двигаться вперёд", — уверяет Кулеба.
По его мнению, "конфликт может быть решён легко и достаточно быстро", нужно только "заставить Россию согласиться его прекратить".
Ранее военный аналитик озвучил два возможных пути, по которым будет развиваться ситуация с Донбассом, однако оба они оказались плохими для Украины.
Ранее Лайф писал, что Россия предложила участникам переговоров в "нормандском формате" зафиксировать обязательство Украины предоставить письменную позицию по выполнению второй части Минских договорённостей. Соответствующее письмо замглавы Администрации Президента России направил в Париж, Берлин и Киев. В нём подчёркивается намерение стран приложить все усилия для того, чтобы режим прекращения огня в Донбассе был устойчивым и всеобъемлющим. Однако в Киеве отказались поддерживать такое предложение. Москва же с самого начала конфликта в Донбассе заявляет, что не является его стороной. Она призывает Киев к прямым переговорам с ДНР и ЛНР.
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