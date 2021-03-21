"Ни при каких условиях": В Киеве отказались поддержать предложение России по Донбассу
Там отметили, что инициатива Москвы якобы содержит "манипулятивный характер".
Фото © Facebook / Генеральный штаб ВСУ
Киев "ни при каких условиях" не согласится на предложения замглавы Администрации Президента России Дмитрия Козака касательно изменения формата заседаний "нормандской четвёрки" по Донбассу. По словам представителя украинской стороны, инициатива Москвы якобы содержит "манипулятивный характер". Речь об этом идёт в письме руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака в ответ на письмо Козака, сообщает "Украинская правда".
"Мы обеспокоены продемонстрированным российской стороной подходом к этим важным вопросам, так же как и манипулятивным характером предложенных господином Козаком выводов. Соответственно, ни при каких условиях не можем согласиться с предложениями", — отметил Ермак.
При этом украинская сторона заявила о готовности провести переговоры в любом формате для принятия конкретных решений и возвращения к соблюдению режима прекращения огня в Донбассе, говорится в письме.
Ранее Лайф писал, что Дмитрий Козак предложил участникам переговоров в "нормандском формате" зафиксировать обязательство Украины предоставить письменную позицию по выполнению второй части Минских договорённостей. Соответствующее письмо замглавы Администрации Президента России направил в Париж, Берлин и Киев. В нём подчёркивается намерение стран приложить все усилия для того, чтобы режим прекращения огня в Донбассе был устойчивым и всеобъемлющим.
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Напомним, приказ о полном прекращении огня в Донбассе был издан и доведён до личного состава Народной милиции ДНР и ЛНР в июле прошлого года. Такой же приказ был выдан и на Украине. Однако после этого режим прекращения огня неоднократно нарушался. Так, в начале февраля Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии, позже в Горловке был подорван автомобиль комбата Народной милиции Сергея Попова, а в начале марта украинский снайпер застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей.
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