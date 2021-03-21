Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

"Ни при каких условиях": В Киеве отказались поддержать предложение России по Донбассу

Там отметили, что инициатива Москвы якобы содержит "манипулятивный характер".

21 марта 2021, 16:50
<p>Фото © Facebook /<a href="https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/photos/pcb.1877598162409432/1877595782409670/?type=3&theater" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Генеральный штаб ВСУ</a></p>

Фото © Facebook / Генеральный штаб ВСУ

Киев "ни при каких условиях" не согласится на предложения замглавы Администрации Президента России Дмитрия Козака касательно изменения формата заседаний "нормандской четвёрки" по Донбассу. По словам представителя украинской стороны, инициатива Москвы якобы содержит "манипулятивный характер". Речь об этом идёт в письме руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака в ответ на письмо Козака, сообщает "Украинская правда".

"Мы обеспокоены продемонстрированным российской стороной подходом к этим важным вопросам, так же как и манипулятивным характером предложенных господином Козаком выводов. Соответственно, ни при каких условиях не можем согласиться с предложениями", — отметил Ермак.

Бывшие бойцы Донбасса назвали город, который Украина может потерять следующим

Бывшие бойцы Донбасса назвали город, который Украина может потерять следующим

При этом украинская сторона заявила о готовности провести переговоры в любом формате для принятия конкретных решений и возвращения к соблюдению режима прекращения огня в Донбассе, говорится в письме.

Ранее Лайф писал, что Дмитрий Козак предложил участникам переговоров в "нормандском формате" зафиксировать обязательство Украины предоставить письменную позицию по выполнению второй части Минских договорённостей. Соответствующее письмо замглавы Администрации Президента России направил в Париж, Берлин и Киев. В нём подчёркивается намерение стран приложить все усилия для того, чтобы режим прекращения огня в Донбассе был устойчивым и всеобъемлющим.

"Похвастаться нечем". Козак рассказал, чем завершились переговоры в "нормандском формате" по Донбассу

"Похвастаться нечем". Козак рассказал, чем завершились переговоры в "нормандском формате" по Донбассу

Напомним, приказ о полном прекращении огня в Донбассе был издан и доведён до личного состава Народной милиции ДНР и ЛНР в июле прошлого года. Такой же приказ был выдан и на Украине. Однако после этого режим прекращения огня неоднократно нарушался. Так, в начале февраля Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии, позже в Горловке был подорван автомобиль комбата Народной милиции Сергея Попова, а в начале марта украинский снайпер застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Стало известно об отказе Украины от соблюдения режима прекращения огня в Донбассе

вчера в 12:56

National Interest предрёк США поражение в случае войны с Россией из-за нехватки новейших истребителей

сегодня в 12:36

Задержанный губернатор Пензенской области доставлен в Москву

сегодня в 17:52

Дрессировщик назвал причины драки индийских слоних в Казанском цирке

сегодня в 18:15

Легенда биатлона Александр Привалов — о Латыпове: Пока он мало что из себя представляет

сегодня в 18:09

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1