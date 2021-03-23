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Замглавы аппарата Пашиняна попался на фейке: выдал украинский мусор за ереванский

Когда всё прояснилось, чиновнику пришлось извиняться.

23 марта 2021, 23:56

Замглавы аппарата премьер-министра Армении Никола Пашиняна Тарон Чахоян спровоцировал скандал в соцсетях. Он опубликовал в "Фейсбуке" фотографию с грудой мусора. Как он утверждал, снимок был сделан на проспекте Баграмяна в Ереване, который перед этим разблокировала оппозиция.

Фото © Соцсети

Фото © Соцсети

Однако позже выяснилось, что это фейк. На самом деле снимок был сделан ещё в 2017 году. Тогда на украинском сайте появилась эта фотография, которая иллюстрировала заметку с заголовком: "Горы мусора под ногами — какими оставили улицы после Дня города мелитопольцы (видео)". Чахоян решил удалить свой пост из социальной сети, а также принёс извинения.

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"Удалил прежний пост, так как на фотографии действительно изображён не проспект Баграмяна. Прошу прощения за публикацию неверной информации", — подчеркнул замглавы аппарата Пашиняна.

Напомним, ситуация в Армении обострилась после того, как Пашинян заявил, что комплексы "Искандер", которые были закуплены у России, якобы оказались небоеспособными во время конфликта в Нагорном Карабахе. Замглавы Генштаба ВС Армении высмеял Пашиняна за эти слова и был уволен. После этого армия страны выступила с требованием об отставке премьера и правительства. Пашинян назвал это заявление попыткой военного переворота. Он указал, что вопрос его отставки может решать только народ.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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