Замглавы аппарата Пашиняна попался на фейке: выдал украинский мусор за ереванский

Замглавы аппарата премьер-министра Армении Никола Пашиняна Тарон Чахоян спровоцировал скандал в соцсетях. Он опубликовал в "Фейсбуке" фотографию с грудой мусора. Как он утверждал, снимок был сделан на проспекте Баграмяна в Ереване, который перед этим разблокировала оппозиция.

Однако позже выяснилось, что это фейк. На самом деле снимок был сделан ещё в 2017 году. Тогда на украинском сайте появилась эта фотография, которая иллюстрировала заметку с заголовком: "Горы мусора под ногами — какими оставили улицы после Дня города мелитопольцы (видео)". Чахоян решил удалить свой пост из социальной сети, а также принёс извинения.