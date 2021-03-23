Замглавы аппарата Пашиняна попался на фейке: выдал украинский мусор за ереванский
Когда всё прояснилось, чиновнику пришлось извиняться.
Замглавы аппарата премьер-министра Армении Никола Пашиняна Тарон Чахоян спровоцировал скандал в соцсетях. Он опубликовал в "Фейсбуке" фотографию с грудой мусора. Как он утверждал, снимок был сделан на проспекте Баграмяна в Ереване, который перед этим разблокировала оппозиция.
Фото © Соцсети
Однако позже выяснилось, что это фейк. На самом деле снимок был сделан ещё в 2017 году. Тогда на украинском сайте появилась эта фотография, которая иллюстрировала заметку с заголовком: "Горы мусора под ногами — какими оставили улицы после Дня города мелитопольцы (видео)". Чахоян решил удалить свой пост из социальной сети, а также принёс извинения.
"Удалил прежний пост, так как на фотографии действительно изображён не проспект Баграмяна. Прошу прощения за публикацию неверной информации", — подчеркнул замглавы аппарата Пашиняна.
Напомним, ситуация в Армении обострилась после того, как Пашинян заявил, что комплексы "Искандер", которые были закуплены у России, якобы оказались небоеспособными во время конфликта в Нагорном Карабахе. Замглавы Генштаба ВС Армении высмеял Пашиняна за эти слова и был уволен. После этого армия страны выступила с требованием об отставке премьера и правительства. Пашинян назвал это заявление попыткой военного переворота. Он указал, что вопрос его отставки может решать только народ.
Выбор редакции
Пашинян заявил о назначении нового главы Генштаба ВС Армении
Facebook пометит посты о вакцинах против ковида для борьбы с дезинформацией
Глава МИД Украины захотел "зелёного света от Москвы" для завершения конфликта в Донбассе
Забыть про кондиционер и багажник: водителям дали советы по экономии топлива
СМИ: Все российские атомные подлодки вооружат новыми ракетами
Комментариев: 0