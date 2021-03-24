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Забыть про кондиционер и багажник: водителям дали советы по экономии топлива

На расходе бензина может сказаться даже прослушивание музыки в салоне.

24 марта 2021, 00:49
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Есть много способов экономии топлива, но многие из них будут означать снижение комфорта в машине или отказ от некоторых водительских привычек. Советы автомобилистам дал автомобильный эксперт Егор Васильев. Так, в беседе с агентством "Прайм" он рассказал, что ради экономии следует воздержаться от резких торможений и ускорений.

"Работа педалью газа должна быть "максимально нежной", а для этого необходимо постоянно прогнозировать развитие ситуации на дороге, чтобы избежать ненужных ускорений", — отметил Васильев.

Экономнее ехать на минимальных оборотах двигателя, для чего следует использовать повышенные передачи. Также стоит отключить лишние потребители энергии в автомобиле, в том числе кондиционер, мультимедийную систему. Если уж совсем увлечься экономией, можно даже закрыть окна, чтобы не повышать сопротивление воздуха при движении. С этой же целью следует снять с крыши багажник.

Если есть ёмкости, надо закупаться: эксперт оценил риски роста цен на топливо

Если есть ёмкости, надо закупаться: эксперт оценил риски роста цен на топливо

Кроме того, автоэксперт посоветовал учитывать рельеф местности — под горку можно плавно ускориться, чтобы въехать на подъём накатом, не расходуя лишний бензин. В повороты следует входить по максимально пологой траектории, так как резкие повороты руля увеличивают затраты энергии. По мнению Васильева, также важно заправляться топливом на проверенных АЗС и по возможности избегать пробок.

А ранее эксперт объяснял автомобилистам, как правильно заводить транспортное средство в мороз.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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