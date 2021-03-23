Если есть ёмкости, надо закупаться: эксперт оценил риски роста цен на топливо

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрохович в разговоре с Лайфом оценил возможные риски скачка цен на нефтепродукты и подробно обосновал своё мнение. Напомним, ранее Независимый топливный союз предупредил о том, что цены на топливо в России могут вырасти на 13,77%, и в связи с этим предложил пакет мер по снижению акцизов на бензины.

"Можно цены контролировать административно, но это опасно, так как вы убираете стимул из компаний вкладываться в переработку. Сейчас аккредитируется формула демпфера, и это означает, что налоговое давление на компанию уменьшается, а правительство будет частично доплачивать компаниям. Но эта формула меняется не так сильно, как бы хотели компании, поэтому они всё равно считают, что налоговая нагрузка на них высока. Так что риск повышения цен существует, особенно у независимых заправщиков", — пояснил Митрохович.

По словам эксперта, у независимых топливных компаний положение на данный момент крайне сложное. Так, возможно, что форма демпфера поспособствует им, но, как отметил специалист, она вступит в силу только в мае этого года и будет касаться только бензина, а дизеля коснётся лишь уже в 2022 году. По этой причине риск повышения цен по-прежнему имеет место быть. Вместе с тем Митрохович предположил, что в предвыборный год российские власти вряд ли дадут компаниям возможность "разгонять" цены слишком сильно и, скорее всего, "заставят заправщиков жить впроголодь".

"Стратегически надо будет решать задачу либо за счёт повышения цен на бензин, либо за счёт уменьшения налоговой нагрузки. Если заранее закупаться — физическим лицам особо негде топливо хранить, а вот заправщики, у которых есть ёмкости свои, пусть закупаются. Думаю, за счёт реформы демпфера удастся хотя бы масштабный рост удержать. 14 процентов — это, конечно, перебор, но рост в несколько процентов вполне можно ждать в ближайшее время", — резюмировал Митрохович.

Ранее в Минэнерго сообщили, что Правительство России уже приняло необходимые меры с целью стабилизировать цены на топливо в стране. В ведомстве также заявили, что отмена демпфера лишит рынок защитного механизма.

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