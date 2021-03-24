Лётчики на Су-57 получат возможность видеть "сквозь самолёт"
Картинка будет проецироваться на забрало их уникального шлема.
Фото © ОАК
Для российских истребителей пятого поколения Су-57 разрабатывают шлем с элементами дополненной реальности. Он позволит "видеть" сквозь самолёт. Об этом рассказали в пресс-службе Объединённой авиастроительной корпорации.
"В настоящее время проходит испытания нашлемная система целеуказания и индикации, интегрированная в защитный шлем лётчика для самолёта Су-57", — приводит ТАСС комментарий ОАК.
На стекло защитного забрала шлема лётчика выводится прицел, пилотажная информация, видео закабинного пространства от телевизионных и тепловизионных датчиков. Последние и позволяют "видеть" сквозь самолёт.
Ранее было опубликовано видео с полётом первого серийного Су-57. Самолёт передали Минобороны в рамках заказа на 57 боевых машин. Первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 поступил на вооружение одного из авиаполков Южного военного округа. За 2021 год ещё четыре таких истребителя должны пополнить ряды российских ВВС.
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