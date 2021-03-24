Россиянам объяснили, когда их могут заставить выплачивать чужой долг

Обладателем чужого долга можно стать в нескольких случаях. Один из них — из-за поручительства за другого человека, который затем перестал вносить платежи согласно графику. Ответственность поручителя в этом случае такая же, как и у самого кредитора. Об этом рассказал финансовый эксперт Дмитрий Константинов в интервью агентству "Прайм".

Также через наследство можно стать обладателем не только имущества, но и долга. Однако в этом случае он будет уже не чужим, а своим: кредиторы смогут запросить выплаты сразу после вступления человека в право наследования.

"При этом вы должны выплачивать долги в рамках стоимости того имущества, которое перешло к вам. Допустим, если вы вдруг получили в наследство какую-либо недвижимость и, например, машину на общую сумму в 7 млн рублей, то, соответственно, в пределах этой суммы на вас и перейдёт долг", — пояснил Константинов.

Также есть риск перевести на себя чужой долг, оформив кредит с кем-то на пару. Если тот человек откажется, банк может требовать всю сумму с вас. Выплачивать только половину в этом случае не получится.

Ранее эксперт рассказывал, как может образоваться "лишний" долг по кредитной карте.

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