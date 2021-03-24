Умер актёр из "Кабельщика" Джордж Сигал
Он лауреат премии "Золотой глобус", был номинирован на "Оскар" и премию BAFTA
Фото © twitter/abc7george
Голливудский актёр Джордж Сигал скончался на 88-м году жизни. Об этом сообщает интернет-портал Deadline со ссылкой на жену артиста.
"Семья с глубокой скорбью сообщает, что сегодня утром Джордж Сигал скончался из-за осложнений после шунтирования", — сказала Соня Сигал.
На счету актёра участие более чем в сотне фильмов и сериалов. Среди них легендарный "Кабельщик" 1996 года. Сигал был номинирован на премии "Оскар" и BAFTA. "Золотой глобус" он получил за роль в романтической комедии "С шиком" (1973).
А ранее ушёл из жизни легендарный актёр Кристофер Пламмер. Его называли национальным достоянием Канады.
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