Умер актёр из "Кабельщика" Джордж Сигал

Голливудский актёр Джордж Сигал скончался на 88-м году жизни. Об этом сообщает интернет-портал Deadline со ссылкой на жену артиста.

"Семья с глубокой скорбью сообщает, что сегодня утром Джордж Сигал скончался из-за осложнений после шунтирования", — сказала Соня Сигал.

На счету актёра участие более чем в сотне фильмов и сериалов. Среди них легендарный "Кабельщик" 1996 года. Сигал был номинирован на премии "Оскар" и BAFTA. "Золотой глобус" он получил за роль в романтической комедии "С шиком" (1973).

А ранее ушёл из жизни легендарный актёр Кристофер Пламмер. Его называли национальным достоянием Канады.

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