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Умер актёр из "Кабельщика" Джордж Сигал

Он лауреат премии "Золотой глобус", был номинирован на "Оскар" и премию BAFTA

24 марта 2021, 01:54
<p>Фото © twitter/abc7george</p>

Фото © twitter/abc7george

Голливудский актёр Джордж Сигал скончался на 88-м году жизни. Об этом сообщает интернет-портал Deadline со ссылкой на жену артиста.

"Семья с глубокой скорбью сообщает, что сегодня утром Джордж Сигал скончался из-за осложнений после шунтирования", — сказала Соня Сигал.

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На счету актёра участие более чем в сотне фильмов и сериалов. Среди них легендарный "Кабельщик" 1996 года. Сигал был номинирован на премии "Оскар" и BAFTA. "Золотой глобус" он получил за роль в романтической комедии "С шиком" (1973).

А ранее ушёл из жизни легендарный актёр Кристофер Пламмер. Его называли национальным достоянием Канады.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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