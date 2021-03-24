Эксперт дал совет, как дёшево защитить телефон от кражи данных

Злоумышленники могут украсть информацию со смартфона, включая финансовую, просто взглянув на экран мобильного устройства. Подобные случаи чаще всего происходят в общественных местах. Об этом рассказал руководитель проекта Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин в интервью радио Sputnik.

По словам специалиста, мошенники наблюдают за экранами телефонов и действиями их владельцев. Они могут считать текст сообщений, документов, всплывающих уведомлений, получить финансовую информацию. Чтобы не допустить этого, можно купить специальный аксессуар для смартфона.

"Максимально подстраховаться от этого поможет специальная плёнка или стекло-антишпион. Это поможет скрыть дисплей от подглядывания. Такая защита просто добавляет оптический слой, который скрывает изображение под определённым углом и не портит качество картинки", — уточнил Рябинин.

Отмечается, что такое стекло обойдётся владельцу гаджета примерно в 200 рублей. Его особенность заключается также в том, что оно защищает экран телефона от ударов. А бесплатным способом защиты личных данных является отключение важных уведомлений при нахождении в общественном месте.

Ранее другой эксперт рассказал, как пользоваться смартфоном без подзарядки несколько дней.

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