В ЦИК заявили о готовности достойно принять иностранных наблюдателей на выборах в Госдуму

Центральная избирательная комиссия готова сделать всё возможное для того, чтобы достойно принять наблюдателей из зарубежных стран, которые захотят поучаствовать в наблюдении за выборами в Госдуму, запланированными на осень. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

"С нашей стороны будет сделано всё возможное, чтобы достойно принять всех желающих к нам приехать в рамках договоров наших коллег из-за рубежа. Мы в этом заинтересованы, мы абсолютно открыты, нам скрывать нечего", — сказала она на заседании комиссии.

При этом Памфилова уточнила, что приезд наблюдателей будет зависеть от ситуации с коронавирусом.

Также глава ЦИК выразила уверенность, что и в новом составе комиссия будут продолжать международное сотрудничество, учиться и делиться опытом с зарубежными коллегами. Памфилова отметила, что для этого было подписано 11 протоколов о сотрудничестве с международными организациями и центральными избирательными органами зарубежных государств.

Выборы в Государственную думу состоятся в России 19 сентября. Ранее президент РФ Владимир Путин назначил пятерых членов ЦИК по своей квоте. Таким образом, состав комиссии стал окончательным. Её первое заседание состоится 29 марта.

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