Песков: ЦБ не советовался с Кремлём по поводу дизайна новых купюр

Центробанк РФ не советовался с Кремлём по поводу дизайна новых денежных купюр. Данные решения ЦБ принимает сам, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Такое заявление он сделал на фоне вчерашнего решения Банка России об изменении внешнего вида шести банкнот.

"ЦБ не должен советоваться с Кремлём по поводу банкнот. Размышления по поводу эфемерных наказаний — это тоже неверный подход", — сказал представитель Кремля.

Напомним, на лицевой стороне новых купюр в 50 и 100 рублей сохранятся изображения Санкт-Петербурга и Москвы, а на их оборотной стороне появятся достопримечательности Северо-Западного и Центрального федеральных округов. На банкнотах номиналом 10, 500, 1000 и 5000 рублей появятся изображения Новосибирска, Пятигорска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга, а на их оборотной стороне — достопримечательности Сибирского, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов.



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