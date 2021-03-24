Песков: ЦБ не советовался с Кремлём по поводу дизайна новых купюр
Необходимости в этом не было, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.
Фото © ТАСС / Максим Стулов
Центробанк РФ не советовался с Кремлём по поводу дизайна новых денежных купюр. Данные решения ЦБ принимает сам, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Такое заявление он сделал на фоне вчерашнего решения Банка России об изменении внешнего вида шести банкнот.
"ЦБ не должен советоваться с Кремлём по поводу банкнот. Размышления по поводу эфемерных наказаний — это тоже неверный подход", — сказал представитель Кремля.
Напомним, на лицевой стороне новых купюр в 50 и 100 рублей сохранятся изображения Санкт-Петербурга и Москвы, а на их оборотной стороне появятся достопримечательности Северо-Западного и Центрального федеральных округов. На банкнотах номиналом 10, 500, 1000 и 5000 рублей появятся изображения Новосибирска, Пятигорска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга, а на их оборотной стороне — достопримечательности Сибирского, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов.
В ряде городов, которые исчезнут с новых купюр, уже отреагировали на такое решение ЦБ. Так, власти Ярославской области намерены приложить все усилия, чтобы изображение Ярославля осталось на тысячерублёвой банкноте.
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