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Песков: ЦБ не советовался с Кремлём по поводу дизайна новых купюр

Необходимости в этом не было, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

24 марта 2021, 09:39
<p>Фото © ТАСС / Максим Стулов</p>

Фото © ТАСС / Максим Стулов

Центробанк РФ не советовался с Кремлём по поводу дизайна новых денежных купюр. Данные решения ЦБ принимает сам, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Такое заявление он сделал на фоне вчерашнего решения Банка России об изменении внешнего вида шести банкнот.

"ЦБ не должен советоваться с Кремлём по поводу банкнот. Размышления по поводу эфемерных наказаний это тоже неверный подход", — сказал представитель Кремля.

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Набиуллина рассказала, появится ли в России купюра в 10 тысяч рублей

Напомним, на лицевой стороне новых купюр в 50 и 100 рублей сохранятся изображения Санкт-Петербурга и Москвы, а на их оборотной стороне появятся достопримечательности Северо-Западного и Центрального федеральных округов. На банкнотах номиналом 10, 500, 1000 и 5000 рублей появятся изображения Новосибирска, Пятигорска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга, а на их оборотной стороне — достопримечательности Сибирского, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов.

Стало известно, что будет изображено на новой сторублёвой банкноте

Стало известно, что будет изображено на новой сторублёвой банкноте

В ряде городов, которые исчезнут с новых купюр, уже отреагировали на такое решение ЦБ. Так, власти Ярославской области намерены приложить все усилия, чтобы изображение Ярославля осталось на тысячерублёвой банкноте.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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