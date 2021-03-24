Дата послания Путина Федеральному Собранию всё ещё не определена
Последняя дата, которая фигурировала в Telegram-каналах, — это 7–8 апреля.
Фото © Kremlin.ru
Дата оглашения послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию по-прежнему не определена. Об этом сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. На прямой вопрос о том, появилось ли понимание относительно дня проведения мероприятия, он ответил отрицательно.
"Нет, не появилось", — заявил представитель Кремля.
Ранее в Кремле не подтвердили слухи из Telegram, что послание Путина запланировано на 7–8 апреля. По словам пресс-секретаря главы государства, точная дата мероприятия ещё не определена.
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