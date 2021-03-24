Дата послания Путина Федеральному Собранию всё ещё не определена

Дата оглашения послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию по-прежнему не определена. Об этом сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. На прямой вопрос о том, появилось ли понимание относительно дня проведения мероприятия, он ответил отрицательно.