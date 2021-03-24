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Дата послания Путина Федеральному Собранию всё ещё не определена

Последняя дата, которая фигурировала в Telegram-каналах, — это 7–8 апреля.

24 марта 2021, 09:32

Фото © Kremlin.ru

Дата оглашения послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию по-прежнему не определена. Об этом сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. На прямой вопрос о том, появилось ли понимание относительно дня проведения мероприятия, он ответил отрицательно.

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"Нет, не появилось", — заявил представитель Кремля.

Ранее в Кремле не подтвердили слухи из Telegram, что послание Путина запланировано на 7–8 апреля. По словам пресс-секретаря главы государства, точная дата мероприятия ещё не определена.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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