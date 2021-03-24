В Кремле объяснили, почему Путин привился именно сейчас
Дмитрий Песков считает, что вакцинация президента станет хорошим примером для многих граждан.
Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, почему президент России Владимир Путин привился 23 марта, а не раньше.
Песков согласился с бывшим главным санитарным врачом России, депутатом Госдумы Геннадием Онищенко, который ранее отметил, что если бы Путин привился два месяца назад, то для большинства населения это было бы не совсем правильным. Сейчас же глава государства вакцинировался, так как Россия выходит на значимые показатели по производству препаратов.
"Онищенко прав. Это действительно так. Действительно, в январе производство было недостаточным для полного удовлетворения потребностей регионов. Но, к слову сказать, и сам спрос тоже. Спрос увеличивается по нарастающей, а не скачкообразно. Хотя такие факторы, как вакцинация президента, — это хороший пример для многих граждан. Надеемся, так и будет", — сказал Песков журналистам.
Также пресс-секретарь президента отметил, что производство вакцины удалось нарастить и все потребности внутри страны, которые являются абсолютным приоритетом, будут обеспечиваться.
Напомним, Путин привился от коронавируса накануне. Ранее в Кремле не стали уточнять, каким препаратом собирается вакцинироваться глава государства. Там подчеркнули, что все три вакцины отечественного производства надёжные и эффективные.
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