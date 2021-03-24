Песков: Путину предстоит вторая прививка от коронавируса
Какую именно вакцину выбрал президент, знает он и его врач.
Фото © ТАСС / Михаил Климентьев
Президенту РФ Владимиру Путину, которому накануне сделали прививку вакциной против коронавируса, предстоит второй укол. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Да. Это первый [укол]. Соответственно, недели через три — второй", — отметил Песков.
Представитель Кремля подтвердил, что президент чувствует себя хорошо, но отказался называть вакцину, которую ввели главе государства.
"Мы ещё вчера сказали, что все три российские вакцины абсолютно надёжные, эффективные и безопасные. Поэтому никакой разницы, какой именно вакциной привился Путин, нет. А какую именно вакцину выбрал президент, знает он и его врач, который делал ему эту прививку", — добавил Песков.
Напомним, накануне Владимир Путин привился от коронавирусной инфекции. Как сообщили в Кремле, несмотря на вакцинацию, сегодня у президента полноценный рабочий день.
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