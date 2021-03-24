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Песков: Путину предстоит вторая прививка от коронавируса

Какую именно вакцину выбрал президент, знает он и его врач.

24 марта 2021, 09:22

Фото © ТАСС / Михаил Климентьев

Президенту РФ Владимиру Путину, которому накануне сделали прививку вакциной против коронавируса, предстоит второй укол. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да. Это первый [укол]. Соответственно, недели через три — второй", — отметил Песков.

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Прививка для президента: какие вакцины используют главы государств

Представитель Кремля подтвердил, что президент чувствует себя хорошо, но отказался называть вакцину, которую ввели главе государства.

"Мы ещё вчера сказали, что все три российские вакцины абсолютно надёжные, эффективные и безопасные. Поэтому никакой разницы, какой именно вакциной привился Путин, нет. А какую именно вакцину выбрал президент, знает он и его врач, который делал ему эту прививку", — добавил Песков.

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Напомним, накануне Владимир Путин привился от коронавирусной инфекции. Как сообщили в Кремле, несмотря на вакцинацию, сегодня у президента полноценный рабочий день.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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