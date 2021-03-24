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Регион
Опубликовано 24 марта 2021, 12:36
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Госдума приняла закон, дающий Путину право вновь баллотироваться на пост президента

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Документ принят во исполнение поправок к конституции.

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который в том числе даёт право действующему президенту РФ Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост главы государства.

Документ принят во исполнение поправок к конституции — согласно одному из новых положений основного закона, для действующего главы государства не учитываются его прежние президентские сроки.

Дата послания Путина Федеральному Собранию всё ещё не определена
Дата послания Путина Федеральному Собранию всё ещё не определена

В документ также внесены дополнительные требования к кандидатам на должность президента: он должен иметь гражданство РФ и быть не моложе 35 лет, обязан проживать на территории России не менее 25 лет, а также не иметь сейчас или ранее иностранного гражданства или вида на жительство. Кроме того, прописано, что главой ЦИК может быть российский гражданин, достигший 30 лет.

А ранее в ходе пресс-конференции в конце 2020 года президент России Владимир Путин рассказал, что ещё не принял решение, будет ли баллотироваться на выборах в 2024 году.

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Александра Вишнякова
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