Госдума приняла закон, дающий Путину право вновь баллотироваться на пост президента

В документ также внесены дополнительные требования к кандидатам на должность президента: он должен иметь гражданство РФ и быть не моложе 35 лет, обязан проживать на территории России не менее 25 лет, а также не иметь сейчас или ранее иностранного гражданства или вида на жительство. Кроме того, прописано, что главой ЦИК может быть российский гражданин, достигший 30 лет.