Госдума приняла закон, дающий Путину право вновь баллотироваться на пост президента
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Документ принят во исполнение поправок к конституции.
Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который в том числе даёт право действующему президенту РФ Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост главы государства.
Документ принят во исполнение поправок к конституции — согласно одному из новых положений основного закона, для действующего главы государства не учитываются его прежние президентские сроки.
В документ также внесены дополнительные требования к кандидатам на должность президента: он должен иметь гражданство РФ и быть не моложе 35 лет, обязан проживать на территории России не менее 25 лет, а также не иметь сейчас или ранее иностранного гражданства или вида на жительство. Кроме того, прописано, что главой ЦИК может быть российский гражданин, достигший 30 лет.
А ранее в ходе пресс-конференции в конце 2020 года президент России Владимир Путин рассказал, что ещё не принял решение, будет ли баллотироваться на выборах в 2024 году.