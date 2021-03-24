В 2020 году в России из окон выпало 1339 детей, 145 погибли

Число таких случаев растёт с каждым годом.

В 2020 году в России из окон выпало 1339 детей, 145 из них погибло. Об этом в беседе с газетой "Петербургский дневник" рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова.

"По нашим данным, в 2017 году при падении из окон пострадало 848 детей, погибло 106, в 2018 году пострадавших стало 905, погибших — 123. В прошлом году мы обратились в МВД России с предложением вести такую статистику, и по итогам 2020 года мы получили официальные данные: из окон выпало 1339 детей, погибло 145", — разъяснила детский омбудсмен.

По её словам, количество трагических случаев растёт с каждым годом. Поэтому был предложен ряд инициатив, в частности Минстрою направлено предложение об обязательной установке ограничителей на окна домов с более чем двумя этажами. Однако эта инициатива была реализована частично, коснувшись лишь новостроек, в то время как подавляющее большинство детей проживают в домах, построенных по старым технологиям без фиксаторов на окнах.

Омбудсмен добавила, что только в трёх регионах страны — Московской, Ярославской и Иркутской областях — проработаны концепции профилактики падения детей из окон. Также рассматривается вопрос о социальной рекламе с целью информирования населения.

"Необходим комплексный подход, действенные системные решения. Сейчас мы вместе с профильными ведомствами прорабатываем вопрос о внесении предложений по изменению федерального законодательства, которые предусматривали бы бесплатную установку ограничителей на окна для определённых категорий семей с детьми. Речь идёт о жизни и здоровье детей, а значит, ничего не может быть дороже", — подчеркнула Кузнецова.