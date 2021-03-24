"Будут нести ответственность": Патрушев предостерёг США от порождения "трудных времён" в отношениях с РФ
Он отметил, что наша страна "не совершала и не совершает" никаких враждебных действий в отношении Запада и настроена на конструктивное сотрудничество.
Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.
Фото © Kremlin.ru
Секретарь российского Совбеза Николай Патрушев прокомментировал слова помощника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что в отношениях Вашингтона и Москвы предстоят "трудные дни". По словам Патрушева, ответственность за это целиком ляжет на руководство США.
"Раз они предрекают, значит, они и планируют. А если планируют, то могут и реализовать. Но тогда и будут нести ответственность за те действия, которые они могут совершить", — приводит его слова ТАСС.
Патрушев добавил, что Россия "не совершала и не совершает" никаких враждебных действий в отношении США и настроена на конструктивное сотрудничество.
Напомним, очередное обострение в двусторонних отношениях произошло после недавнего интервью президента США Джо Байдена. Политик оскорбил российского лидера, чем вызвал бурную реакцию в политическом обществе. Владимир Путин в ответ предложил своему американскому коллеге продолжить дискуссию в прямом эфире и назвал темы, которые готов обсудить. Однако Байден ушёл с брифинга, проигнорировав вопрос о разговоре с Путиным. Позже глава Белого дома заявил, что "на каком-то этапе" вновь переговорит с российским лидером.
Выбор редакции
Секретарь Совбеза РФ отправится во Вьетнам с рабочим визитом
Главы Госдепа США и МИД Германии обсудили "Северный поток – 2"
Песков: ЦБ не советовался с Кремлём по поводу дизайна новых купюр
Кипр с 1 апреля открывает границы для всех туристов из России
СМИ назвали имена футболистов "Тамбова", которых подозревают в игре на ставках
Комментариев: 0