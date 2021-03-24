"Будут нести ответственность": Патрушев предостерёг США от порождения "трудных времён" в отношениях с РФ

Секретарь российского Совбеза Николай Патрушев прокомментировал слова помощника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что в отношениях Вашингтона и Москвы предстоят "трудные дни". По словам Патрушева, ответственность за это целиком ляжет на руководство США.

"Раз они предрекают, значит, они и планируют. А если планируют, то могут и реализовать. Но тогда и будут нести ответственность за те действия, которые они могут совершить", — приводит его слова ТАСС.