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"Будут нести ответственность": Патрушев предостерёг США от порождения "трудных времён" в отношениях с РФ

Он отметил, что наша страна "не совершала и не совершает" никаких враждебных действий в отношении Запада и настроена на конструктивное сотрудничество.

24 марта 2021, 09:44
<p>Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.</p><p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/62983/photos/63540" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

Фото © Kremlin.ru

Секретарь российского Совбеза Николай Патрушев прокомментировал слова помощника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что в отношениях Вашингтона и Москвы предстоят "трудные дни". По словам Патрушева, ответственность за это целиком ляжет на руководство США.

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"Раз они предрекают, значит, они и планируют. А если планируют, то могут и реализовать. Но тогда и будут нести ответственность за те действия, которые они могут совершить", — приводит его слова ТАСС.

Патрушев добавил, что Россия "не совершала и не совершает" никаких враждебных действий в отношении США и настроена на конструктивное сотрудничество.

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Напомним, очередное обострение в двусторонних отношениях произошло после недавнего интервью президента США Джо Байдена. Политик оскорбил российского лидера, чем вызвал бурную реакцию в политическом обществе. Владимир Путин в ответ предложил своему американскому коллеге продолжить дискуссию в прямом эфире и назвал темы, которые готов обсудить. Однако Байден ушёл с брифинга, проигнорировав вопрос о разговоре с Путиным. Позже глава Белого дома заявил, что "на каком-то этапе" вновь переговорит с российским лидером.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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