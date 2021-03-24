Сильвио Берлускони вновь попал в больницу

Лидер партии "Вперёд, Италия", бывший премьер-министр страны Сильвио Берлускони вновь госпитализирован. Об этом сообщил во вторник его адвокат Федерико Чеккони.

"В связи с проблемами со здоровьем утром в понедельник Берлускони госпитализирован", — сказал юрист перед заседанием миланского суда по "делу Руби", в рамках которого политика обвиняют в подкупе свидетелей и даче ложных показаний.

Берлускони отсутствовал и на прошлом заседании. Тогда, 27 января, его адвокат представил справку от врача, в которой говорилось, что бывшему премьеру из-за его проблем с сердцем предписан "абсолютный отдых".

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