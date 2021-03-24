Сильвио Берлускони вновь попал в больницу
Об этом стало известно перед заседанием суда в отношении политика.
Фото © ТАСС / ЕРА / MATTEO CORNER
Лидер партии "Вперёд, Италия", бывший премьер-министр страны Сильвио Берлускони вновь госпитализирован. Об этом сообщил во вторник его адвокат Федерико Чеккони.
"В связи с проблемами со здоровьем утром в понедельник Берлускони госпитализирован", — сказал юрист перед заседанием миланского суда по "делу Руби", в рамках которого политика обвиняют в подкупе свидетелей и даче ложных показаний.
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Берлускони отсутствовал и на прошлом заседании. Тогда, 27 января, его адвокат представил справку от врача, в которой говорилось, что бывшему премьеру из-за его проблем с сердцем предписан "абсолютный отдых".
Напомним, что в прошлый раз Берлускони был доставлен 11 января в госпиталь в Монако. А в прошлом году 84-летний политик перенёс коронавирус.
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