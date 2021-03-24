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Сильвио Берлускони вновь попал в больницу

Об этом стало известно перед заседанием суда в отношении политика.

24 марта 2021, 10:36
<p>Фото © ТАСС / ЕРА / MATTEO CORNER</p>

Фото © ТАСС / ЕРА / MATTEO CORNER

Лидер партии "Вперёд, Италия", бывший премьер-министр страны Сильвио Берлускони вновь госпитализирован. Об этом сообщил во вторник его адвокат Федерико Чеккони.

"В связи с проблемами со здоровьем утром в понедельник Берлускони госпитализирован", — сказал юрист перед заседанием миланского суда по "делу Руби", в рамках которого политика обвиняют в подкупе свидетелей и даче ложных показаний.

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Берлускони отсутствовал и на прошлом заседании. Тогда, 27 января, его адвокат представил справку от врача, в которой говорилось, что бывшему премьеру из-за его проблем с сердцем предписан "абсолютный отдых".

Напомним, что в прошлый раз Берлускони был доставлен 11 января в госпиталь в Монако. А в прошлом году 84-летний политик перенёс коронавирус.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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