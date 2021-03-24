Названы города, куда россияне не хотят переезжать
Это не только столица, но и провинциальные населённые пункты.
Фото © ТАСС / Лысцева Марина
Аналитики из сервиса "Работа.ру" решили выяснить, в какие города россияне не хотят переезжать. Чаще всего людей смущает стресс, суета и плохая экология.
Как выяснилось, 38% не хотели бы менять свой населённый пункт на Москву, 26% назвали Челябинск, по 19% опрошенных указали Владивосток и Хабаровск. Также в десятку самых "нежелательных" направлений вошли Омск, Уфа и Красноярск, пишет RT.
Чаще всего в новых городах респондентов смущают повышенный уровень стресса (35%), плохая экология (34%), высокие цены на недвижимость (22%) и невозможность построить желаемую карьеру (21%).
А ранее в Госдуме поддержали идею о выплате строителям по миллиону за переезд в провинцию. Там отметили, что наиболее остро нехватка кадров ощущается в регионах.
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