Семьи с детьми получат компенсации и доплаты: сколько они составят

Семьям с детьми могут вернуть часть денег за оплату спортивных секций. Соответствующий законопроект подготовили в Госдуме. К тому же не все родители знают, что уже имеют право на компенсации за образование и лечение, а также на некоторые выплаты от работодателя. Лайф выяснил, кто и как может их получить.

26 января Госдума приняла в первом чтении законопроект о социальном налоговом вычете за фитнес. Как следует из документа, вернуть можно будет 13% от расходов на спорт на сумму в пределах 120 тыс. рублей. Максимальный размер вычета — 15,6 тыс. Теперь депутаты подготовили поправки ко второму чтению. Предлагается предоставлять вычет ещё и тем, чьи дети занимаются в спортивных секциях. Если законопроект примут, то компенсировать часть затрат можно будет уже с января 2022 года.

Не все родители знают, что могут получить налоговый вычет уже сейчас. Например, если они оплачивают образование детей. Речь идёт в том числе о кружках и секциях даже в государственной школе или детском саду.

— Право на получение вычета имеют не только родители, но и опекуны, усыновители, братья или сёстры. При этом остальные родственники (дедушки, бабушки, дяди, тёти) вернуть часть денег не могут. Также вычет получают только те, кто имеет официальный доход, облагаемый налогом по ставке 13%. Если родители являются самозанятыми, которые платят налог по ставке 4%, или индивидуальными предпринимателями (здесь ставка 6%) — у них права на вычет нет, — рассказал ведущий юрист компании "Объединённый юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.

Максимальная сумма, с которой можно вернуть часть денег, — это 50 тыс. рублей за детей и 120 тыс. за братьев и сестёр. В первом случае максимальный размер вычета будет 6500, во втором — 15,6 тыс. При этом, поясняет Павел Уткин, получить эти деньги можно не за каждого ребёнка. 50 тыс. рублей даётся на всех. Если, к примеру, детей четверо и на каждого было потрачено по 25 тыс. рублей в год, то получатель всё равно может претендовать на вычет только с 50 тыс.

Кстати, вычет на образование могут перечислять ежегодно. Допустим, родители оплачивают ребёнку музыкальную школу в течение шести лет. Тогда они имеют право на возврат части налога каждый год.

Вычет предоставляется за обучение и в частных, и в государственных учреждениях. Важное условие — наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности. Без неё можно обойтись только в том случае, если такие услуги оказывает лично индивидуальный предприниматель, у которого указан соответствующий вид деятельности при регистрации ИП.

— Оформить документы на вычет можно лично в налоговой инспекции или через личный кабинет на сайте nalog.ru. Второй вариант удобнее. По сути, вам не надо будет заполнять декларацию в классическом понимании этого слова. Там надо будет лишь вставить необходимые данные, и программа сделает всё за вас. Также надо будет приложить фото нужных документов, указать реквизиты для возврата и отправить всё на проверку. Если вы подаёте заявление на вычет впервые, то обязательно проводится камеральная проверка. По её результатам либо подтвердят возврат налога, либо откажут. Она длится до трёх месяцев. И только после этого в течение месяца получателю должны перечислить деньги. Если человек оформляет вычет на обучение ежегодно, то камеральная проверка проходит значительно быстрее. По факту деньги можно получить уже в течение месяца со дня подачи документов, — объяснил Павел Уткин.

К тому же далеко не все родители знают, что можно вернуть часть денег за обращение в частные медицинские центры и покупку лекарств детям до 18 лет. Для этого нужно обратиться за социальным вычетом по расходам на лечение и приобретение медикаментов. Это можно сделать в год, следующий за тем, когда фактически были понесены расходы. Например, в 2021 году можно получить вычет за лечение, оплаченное в 2020-м.

— Ещё один важный момент. Получить вычет могут только те родители, у кого был доход, который облагается налогом в 13%. Причём именно в тот год, когда были расходы на лечение. При этом совершенно не имеет значения, имеете ли вы такой доход непосредственно в момент предоставления документов на вычет. Например, в марте 2020 года вы оплачивали лечение ребёнка и трудились до ноября 2020 года, а затем остались без работы. В 2021 году вы имеете право подать документы на вычет за лечение ребёнка, независимо от того, работаете вы сейчас или нет. При этом вычет будет рассчитываться пропорционально сумме ваших налоговых отчислений с января по октябрь 2020 года, — рассказал старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

Есть два варианта получения налогового вычета за лечение: первый имеет ограничение по сумме, второй — нет. Ограничение составляет 120 тыс. рублей в год. То есть, сколько бы вы ни заплатили за лечение, хоть миллион, вы сможете вернуть НДФЛ только со 120 тыс. Это 15,6 тыс. рублей. Сюда попадают стандартные виды лечения. Среди них, например, приём специалистов в платных клиниках, анализы в частных лабораториях, покупка лекарств и ДМС.

— Важно заметить, что вычет по расходам на лечение и медикаменты не суммируется с другими видами социальных вычетов: по расходам на обучение, на негосударственное пенсионное обеспечение, на благотворительность и так далее. То есть на всё это полагается только 120 тыс. рублей в год. Если, допустим, вы потратили на обучение ребёнка 50 тыс. рублей и подали документы на возврат денег за образование, то вычет на лечение вы сможете заявить уже с максимальной суммы в 70 тыс. рублей. Если же в текущем году вы потратили, к примеру, 100 тыс. на образование ребёнка и 150 тыс. на лечение, то проще подать заявление на вычет только за лечение, при этом расходы на образование останутся без компенсации. Если же вы решили получить возврат на образование, то тогда сможете получить максимальный вычет на лечение только с суммы в 20 тыс. рублей, — поясняет Петр Гусятников.

Совершенно другая ситуация с вычетами, которые не имеют ограничений по сумме. В таком случае родители получают возврат НДФЛ со всех расходов, потраченных на лечение ребёнка. Речь идёт о дорогостоящем лечении. Сюда относятся медицинские услуги из специального перечня. Причём семья может компенсировать часть расходов, даже если сама операция была проведена за государственный счёт, но родители покупали за свой счёт необходимые расходные материалы: протезы, импланты и так далее.

Также необходимо помнить, что при лечении одной и той же болезни можно претендовать на оба вида вычетов. Как поясняет Петр Гусятников, одна сумма может войти в состав лимита в 120 тыс. рублей, а другая будет возвращена без ограничений.

— Налоговый вычет также получают родители, чей доход не превышает 350 тыс. рублей в год. Он составляет 1400 рублей на первого ребёнка и столько же — на второго. Третий ребёнок даёт право на получение вычета в размере 3000 рублей. Такая возможность предоставляется до достижения детьми 18-летнего возраста или до 24 лет в случае, если они продолжают обучение. Для детей-инвалидов применяется повышенная выплата в размере 12 тыс. рублей. Нужно помнить, что если зарплата или доход превысили 350 тыс., то вычет будет применяться до того месяца, в котором это повышение произошло, — рассказал основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко.

Как правило, различные пособия и выплаты начисляет государство, но нередко деньги сотрудники получают от своих работодателей. Часть таких выплат компаниям потом компенсируют, но есть и специальные корпоративные программы. Обычно условия выплаты материальной помощи и её виды устанавливают в трудовом коллективном договоре или локальном нормативном акте. На практике встречаются такие формы поддержки сотрудников, как выплаты в связи с рождением ребёнка, оплата услуг фитнес-клуба, доплаты за лечение и так далее.

— Чтобы получить положенные пособия и выплаты, необходимо обратиться в отдел кадров и бухгалтерию предприятия и представить документы по стандартным формам: заявление для начисления выплат, копии ИНН, СНИЛС, выписку из трудовой книжки, расчёт из бухгалтерии по ФОТ и размеру официальной заработной платы. Вычет за определённые затраты могут также производить по месту работы. Сотрудник обращается в бухгалтерию предприятия, оформляет необходимые документы, которые позже бухгалтерия направляет в ФНС и другие органы для начислений. Затем деньги просто перечисляются на карту работника, — говорит первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.

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