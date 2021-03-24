Найденная в Подмосковье девочка-маугли жила с 19 кошками и отзывалась на "кис-кис"

Найденная в подмосковном Талдоме девочка-маугли жила вместе с 19 кошками. Она ползала на четвереньках, откликалась на "кис-кис" и не могла говорить. При этом Mash утверждает, что в захламлённой квартире проживала ещё одна девочка — ей 11 лет, и она не помнит, когда в последний раз была в школе. Однако, по данным полиции и детского омбудсмена, ребёнок-маугли всё же один.

Телеграм-канал также сообщает, что их мать называет себя Алприкой, а на её странице — неонацистские лозунги и фото с нацистским приветствием. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

Истощённую малышку нашли случайно — сотрудники ППС заметили подозрительного мужчину, который пытался скрыться от них в том самом доме. В квартире полицейские нашли мужчину 1955 года рождения, шестилетнюю девочку и её мать.

"Ребёнок находился без одежды, в истощённом состоянии. В доме отсутствовали средства гигиены и была антисанитарная обстановка. Девочка доставлена в медицинское учреждение", — добавила пресс-секретарь ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По данным медиков, у малышки есть небольшой недобор веса, она не говорит, но контактная и социализированная. Как рассказала Лайфу уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова, дальнейшую судьбу ребёнка определят органы опеки по результатам проверок.

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