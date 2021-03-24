Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Найденная в Подмосковье девочка-маугли жила с 19 кошками и отзывалась на "кис-кис"

По данным медиков, у малышки есть небольшой недобор веса, она не говорит, но контактная и социализированная.

24 марта 2021, 11:06
<p>Фото © <a href="https://t.me/breakingmash/24314" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash</a></p>

Фото © Mash

Найденная в подмосковном Талдоме девочка-маугли жила вместе с 19 кошками. Она ползала на четвереньках, откликалась на "кис-кис" и не могла говорить. При этом Mash утверждает, что в захламлённой квартире проживала ещё одна девочка — ей 11 лет, и она не помнит, когда в последний раз была в школе. Однако, по данным полиции и детского омбудсмена, ребёнок-маугли всё же один.

В Подмосковье обнаружили шестилетнюю девочку-маугли, которая не умеет ходить и разговаривать

В Подмосковье обнаружили шестилетнюю девочку-маугли, которая не умеет ходить и разговаривать

Телеграм-канал также сообщает, что их мать называет себя Алприкой, а на её странице — неонацистские лозунги и фото с нацистским приветствием. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

Истощённую малышку нашли случайно — сотрудники ППС заметили подозрительного мужчину, который пытался скрыться от них в том самом доме. В квартире полицейские нашли мужчину 1955 года рождения, шестилетнюю девочку и её мать.

"Ребёнок находился без одежды, в истощённом состоянии. В доме отсутствовали средства гигиены и была антисанитарная обстановка. Девочка доставлена в медицинское учреждение", — добавила пресс-секретарь ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Кузнецова рассказала о судьбе московской девочки-маугли со вросшим в шею крестиком

Кузнецова рассказала о судьбе московской девочки-маугли со вросшим в шею крестиком

По данным медиков, у малышки есть небольшой недобор веса, она не говорит, но контактная и социализированная. Как рассказала Лайфу уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова, дальнейшую судьбу ребёнка определят органы опеки по результатам проверок.

А ранее Лайф рассказывал о восьмилетнем мальчике-маугли, которого обнаружили в самодельной хижине в подмосковной Балашихе. Там он жил вместе со своим отцом и другими бездомными. Ребёнком заинтересовался Следственный комитет, а детский омбудсмен Анна Кузнецова взяла ситуацию под личный контроль. В результате отцу мальчика помогли восстановить документы, после чего отправили семью в родной Узбекистан.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1