Кузнецова рассказала о судьбе московской девочки-маугли со вросшим в шею крестиком

Омбудсмен сообщила, что малышка уже ходит в садик и общается с другими детьми.

Девочка-маугли, которую нашли весной прошлого года в московской захламлённой квартире с вросшим в шею крестиком, чувствует себя хорошо и живёт в семье, где в ней "души не чают", рассказала уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова в беседе с РИА "Новости".

— Сейчас у малышки всё хорошо, для неё нашлись родители, имеющие психологическое образование, которые не просто сумели найти подход к ребёнку — они в ней души не чают, — сообщила она, отметив, что подбор кандидатов в приёмные родители вёлся долго и тщательно.

Кузнецова также рассказала, что девочка уже ходит в садик и общается с другими детьми, она "говорит, поёт и пляшет", а ведь в первую встречу, вспоминает омбудсмен, ребёнок не разговаривал и даже не умел сидеть на руках, хоть и легко шёл на контакт.