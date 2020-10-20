Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 октября 2020, 12:23
23458

Кузнецова рассказала о судьбе московской девочки-маугли со вросшим в шею крестиком

Омбудсмен сообщила, что малышка уже ходит в садик и общается с другими детьми.

Девочка-маугли, которую нашли весной прошлого года в московской захламлённой квартире с вросшим в шею крестиком, чувствует себя хорошо и живёт в семье, где в ней "души не чают", рассказала уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова в беседе с РИА "Новости".

Сейчас у малышки всё хорошо, для неё нашлись родители, имеющие психологическое образование, которые не просто сумели найти подход к ребёнку — они в ней души не чают, — сообщила она, отметив, что подбор кандидатов в приёмные родители вёлся долго и тщательно.

Кузнецова также рассказала, что девочка уже ходит в садик и общается с другими детьми, она "говорит, поёт и пляшет", а ведь в первую встречу, вспоминает омбудсмен, ребёнок не разговаривал и даже не умел сидеть на руках, хоть и легко шёл на контакт.

Хорошие новости. Кузнецова рассказала о состоянии "девочки из шкафа"
Хорошие новости. Кузнецова рассказала о состоянии "девочки из шкафа"

Напомним, в марте 2019 года в Москве в высотном доме нашли пятилетнюю девочку. В квартире малышка находилась одна, жила в грязи и вони. В отношении матери ребёнка тогда возбудили уголовное дело о покушении на убийство. На шее малышки нашли вросшее инородное тело, которое оказалось крестиком на верёвочке.

BannerImage

Фото © LIFE

Варвара Романова
  • Новости
  • Анна Кузнецова
  • Дети
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar