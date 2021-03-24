Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Российский новостной агрегатор "СМИ2" ввёл санкции против Зеленского

Эта мера стала ответом на ограничения, которые Украина наложила на деятельность компании.

24 марта 2021, 11:12
<p>Фото © president.gov.ua</p>

Фото © president.gov.ua

Все упоминания о президенте Украины Владимире Зеленском будут заблокированы на ресурсах новостного агрегатора "СМИ2". Об этом сообщил директор компании Юрий Белоусов.

"Это контрсанкция, которую мы призываем поддержать все заблокированные на Украине российские СМИ. Чем меньше мы будем тешить тщеславие Владимира Зеленского, тем быстрее он вернётся к свободе информации на территории своей страны. Все его действия направлены на то, чтобы о нём больше говорили и его демонизировали. Поэтому можно запустить акцию "Президент, которого нет", — говорится в сообщении.

Битва власти: Зеленский решил искоренить олигархат на Украине

Битва власти: Зеленский решил искоренить олигархат на Украине

За день до этого Зеленский подписал указ о продлении санкций в отношении лиц и компаний, в том числе из России. Они касаются 81 компании и 26 физических лиц. Под ограничения попали ряд российских СМИ, в том числе и компания "СМИ2".

Ранее на сайте президента Украины появился документ, который сообщал, что у Зеленского кончились полномочия. Он был оперативно удалён.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

На Украине второй день подряд зафиксирован рекорд по смертям от ковида

сегодня в 08:50

Зеленский на три года продлил санкции против граждан РФ и российских СМИ

вчера в 19:07

Сильвио Берлускони вновь попал в больницу

сегодня в 10:36

"Теперь он должен играть за моего сына": Мать погибшего хоккеиста "Динамо" обратилась к бросившему роковую шайбу Тювилину

сегодня в 11:36

Экс-главу ФИФА Блаттера отстранили от футбольной деятельности более чем на шесть лет

сегодня в 11:35

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1