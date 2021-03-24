Российский новостной агрегатор "СМИ2" ввёл санкции против Зеленского

Все упоминания о президенте Украины Владимире Зеленском будут заблокированы на ресурсах новостного агрегатора "СМИ2". Об этом сообщил директор компании Юрий Белоусов.

"Это контрсанкция, которую мы призываем поддержать все заблокированные на Украине российские СМИ. Чем меньше мы будем тешить тщеславие Владимира Зеленского, тем быстрее он вернётся к свободе информации на территории своей страны. Все его действия направлены на то, чтобы о нём больше говорили и его демонизировали. Поэтому можно запустить акцию "Президент, которого нет", — говорится в сообщении.

За день до этого Зеленский подписал указ о продлении санкций в отношении лиц и компаний, в том числе из России. Они касаются 81 компании и 26 физических лиц. Под ограничения попали ряд российских СМИ, в том числе и компания "СМИ2".

Ранее на сайте президента Украины появился документ, который сообщал, что у Зеленского кончились полномочия. Он был оперативно удалён.

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