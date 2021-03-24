Полиция задержала виновника смертельной аварии с "мерседесом" в Москве
Одна из погибших женщин работала в университете, из которого водителя отчислили за день до ДТП.
Хусен С. Фото © Соцсети
Полиция задержала предполагаемого виновника смертельной аварии в Москве Хусена С., в результате которой погибли две женщины. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
Молодого человека задержали в Подмосковье и сейчас везут в следственную часть на улице Адмирала Макарова.
Виновника смертельного ДТП с "мерседесом" отчислили за день до аварии. Одной из его жертв оказалась сотрудница вуза
Как сообщал Лайф, ДТП со смертельным исходом произошло на севере Москвы накануне вечером. Водитель "мерседеса", который сбил двух женщин на тротуаре, с места аварии сбежал. Обе пострадавшие в результате ДТП скончались. Сперва под подозрение попал 23-летний собственник авто, однако позже оказалось, что машину он без переоформления продал своему знакомому, который и находился в момент аварии за рулём. В полиции установили, что после происшествия он поймал такси и скрылся в Зеленограде.
Выбор редакции
Метеоролог рассказала, когда в Москве растает весь снег
Виновник смертельного ДТП с "мерседесом" попал на видео в день аварии
В петербургской квартире нашли тело подростка с огнестрельным ранением
"Опасный сосед": Главный дипломат Евросоюза Боррель дал оценку России в международной политике
Олег Знарок покинет хоккейный "Спартак"
Комментариев: 0