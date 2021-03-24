Зеленский подписал указ о национализации авиапредприятия "Мотор Сич"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о национализации завода "Мотор Сич", где производятся авиационные двигатели. Об этом сообщили на официальном сайте главы государства.

Согласно закону "О неотложных мерах по защите национальных интересов государства в сфере авиационных двигателей", предприятие "Мотор Сич" будет возвращено в собственность Украины, несмотря на требования китайских инвесторов. Как пишет портал "Украина.ру", они уже грозятся новыми исками, помимо ранее предъявленного — на $3,6 млрд. В китайском МИДе заявили, что планируют "опозорить Украину" перед международным сообществом.