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Зеленский подписал указ о национализации авиапредприятия "Мотор Сич"

По данным местных СМИ, китайские акционеры завода уже готовят новые иски.

24 марта 2021, 11:40

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о национализации завода "Мотор Сич", где производятся авиационные двигатели. Об этом сообщили на официальном сайте главы государства.

Согласно закону "О неотложных мерах по защите национальных интересов государства в сфере авиационных двигателей", предприятие "Мотор Сич" будет возвращено в собственность Украины, несмотря на требования китайских инвесторов. Как пишет портал "Украина.ру", они уже грозятся новыми исками, помимо ранее предъявленного — на $3,6 млрд. В китайском МИДе заявили, что планируют "опозорить Украину" перед международным сообществом.

Украинская оппозиция предупредила о последствиях ареста акций предприятия "Мотор Сич"

Украинская оппозиция предупредила о последствиях ареста акций предприятия "Мотор Сич"

Напомним, ранее стало известно, что Совет национальной безопасности и обороны Украины решил добиться возврата государству авиастроительного предприятия "Мотор Сич". Запорожский завод разрабатывает, создаёт и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели и установки для промышленности. 20 марта суд в Киеве арестовал 100% акций предприятия.


Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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