Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Виновник смертельного ДТП с "мерседесом" попал на видео в день аварии

Родственники парня считали, что у него нет проблем в университете, но, как узнал Лайф, его отчислили.

24 марта 2021, 11:39

Виновник смертельного ДТП с "мерседесом". Видео © LIFE

Виновник смертельного ДТП с "мерседесом" в Москве попал на видео в день аварии — в распоряжении Лайфа оказались кадры, как Хусен С. спокойно вышел из здания общежития своего вуза без пропуска. По нашим данным, парень был студентом Московского государственного технического университета гражданской авиации.

Как рассказал Лайфу источник в правоохранительных органах, Хусен не выходил на связь с родственниками после произошедшего, хотя обычно с ним созванивались дважды в неделю. Родственники до последнего были уверены, что он учился хорошо и у него всё было в порядке в университете, но, по словам источника, парня отчислили за день до ДТП.

Виновника смертельного ДТП с "мерседесом" отчислили за день до аварии. Одной из его жертв оказалась сотрудница вуза

Виновника смертельного ДТП с "мерседесом" отчислили за день до аварии. Одной из его жертв оказалась сотрудница вуза

Напомним, авария произошла накануне около 19 часов вечера на пересечении улицы Пулковской и Конаковского проезда. "Мерседес" протаранил припаркованную у тротуара иномарку, после чего влетел в двух женщин, проходивших мимо. В результате одна из них скончалась по пути в больницу, вторая умерла в реанимации.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1