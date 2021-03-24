Виновник смертельного ДТП с "мерседесом" попал на видео в день аварии

Виновник смертельного ДТП с "мерседесом" в Москве попал на видео в день аварии — в распоряжении Лайфа оказались кадры, как Хусен С. спокойно вышел из здания общежития своего вуза без пропуска. По нашим данным, парень был студентом Московского государственного технического университета гражданской авиации .

Как рассказал Лайфу источник в правоохранительных органах, Хусен не выходил на связь с родственниками после произошедшего, хотя обычно с ним созванивались дважды в неделю. Родственники до последнего были уверены, что он учился хорошо и у него всё было в порядке в университете, но, по словам источника, парня отчислили за день до ДТП.