Вице-премьер Борисов: США без предупреждения разорвут контракты с Россией из-за новых санкций Байдена
РФ предстоит заняться импортозамещением, отметил он.
Фото © ТАСС / Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ
Вице-премьер Юрий Борисов считает, что новые санкции США против России могут повлечь за собой разрыв действующих контрактов в высокотехнологичной сфере, в частности в авиации.Об этом он заявил на форуме "Госзаказ".
"Те, которые они захотят, разорвут. Там же (в новом санкционном списке. — Прим. Лайфа) ведь написано: в области высокотехнологичной продукции. Под неё можно подвести всё что угодно в одностороннем порядке <...> Я думаю, они и предупреждать не будут, будут в одностороннем порядке это всё делать", — сказал вице-премьер журналистам.
"Ничего супернового": Эксперт оценил эффективность импортозамещения из-за санкций Байдена в отношении России
Борисов добавил, что из-за новых санкций Россия займётся импортозамещением и отказом от продукции западных стран. Эти вопросы, по словам вице-премьера, выходят на первый уровень и чем быстрее удастся их решить, тем устойчивее будет Россия к новым санкциям.
Ранее администрация президента США Джо Байдена ввела против РФ санкции. Они касаются экспорта, связанного с нацбезопасностью, но для сферы космоса и авиации до 1 сентября будет действовать ряд исключений. На фоне этого в Минпромторге заявили об усилении импортозамещения. В ведомстве также подчеркнули, что деньги, которыми оплачивали импорт, будут оставаться внутри страны и пойдут на зарплаты сотрудников и развитие новых технологий и производств.
Выбор редакции
Российский новостной агрегатор "СМИ2" ввёл санкции против Зеленского
"Ничего супернового": Эксперт оценил эффективность импортозамещения из-за санкций Байдена в отношении России
"Опасный сосед": Главный дипломат Евросоюза Боррель дал оценку России в международной политике
Олег Знарок покинет хоккейный "Спартак"
"Спутник V" стал самой узнаваемой вакциной в мире
Комментариев: 0