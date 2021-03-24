Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

"Теперь он должен играть за моего сына": Мать погибшего хоккеиста "Динамо" обратилась к бросившему роковую шайбу Тювилину

Елена Файзутдинова уже даже попросила о личной встрече с игроком ярославского "Локо" Дмитрием Тювилиным.

24 марта 2021, 11:36
5500

Тимур Файзутдинов. Фото © МХЛ

Мама погибшего игрока молодёжного "Динамо" Тимура Файзутдинова Елена призналась, что ни в чём не винит хоккеиста "Локо" Дмитрия Тювилина.

"Я бы хотела ему сказать, что ни в чём его не виню. Ему сейчас тоже очень сложно. Он не виноват в этом, это случайность, приводит слова женщины "Комсомольская правда". — Я хочу лично с ним встретиться. Я просила руководство МХЛ, чтобы они дали мне такую возможность. Возможно, мальчик боится посмотреть на меня, но я поэтому и попыталась объясниться с ним. Сказать, что я никаким образом его не виню. Хочу сказать, что он теперь должен играть за моего сына, стать ещё лучше и сильнее!".

Также мать погибшего спортсмена отметила, что не видит смысла в доследственной проверке, а произошедшее считает несчастным случаем.

Роковой удар шайбой: каким был погибший хоккеист молодёжки "Динамо"

Роковой удар шайбой: каким был погибший хоккеист молодёжки "Динамо"

Напомним, что Файзутдинов скончался в больнице спустя три дня после того, как ему попала шайба в голову. Случилось это во время матча молодёжных команд петербургского "Динамо" и ярославского "Локо" в рамках плей-офф Кубка Харламова.

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1