"Теперь он должен играть за моего сына": Мать погибшего хоккеиста "Динамо" обратилась к бросившему роковую шайбу Тювилину

"Я бы хотела ему сказать, что ни в чём его не виню. Ему сейчас тоже очень сложно. Он не виноват в этом, это случайность, — приводит слова женщины "Комсомольская правда". — Я хочу лично с ним встретиться. Я просила руководство МХЛ, чтобы они дали мне такую возможность. Возможно, мальчик боится посмотреть на меня, но я поэтому и попыталась объясниться с ним. Сказать, что я никаким образом его не виню. Хочу сказать, что он теперь должен играть за моего сына, стать ещё лучше и сильнее!".