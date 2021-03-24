"Теперь он должен играть за моего сына": Мать погибшего хоккеиста "Динамо" обратилась к бросившему роковую шайбу Тювилину
Елена Файзутдинова уже даже попросила о личной встрече с игроком ярославского "Локо" Дмитрием Тювилиным.
Тимур Файзутдинов. Фото © МХЛ
Мама погибшего игрока молодёжного "Динамо" Тимура Файзутдинова Елена призналась, что ни в чём не винит хоккеиста "Локо" Дмитрия Тювилина.
"Я бы хотела ему сказать, что ни в чём его не виню. Ему сейчас тоже очень сложно. Он не виноват в этом, это случайность, — приводит слова женщины "Комсомольская правда". — Я хочу лично с ним встретиться. Я просила руководство МХЛ, чтобы они дали мне такую возможность. Возможно, мальчик боится посмотреть на меня, но я поэтому и попыталась объясниться с ним. Сказать, что я никаким образом его не виню. Хочу сказать, что он теперь должен играть за моего сына, стать ещё лучше и сильнее!".
Также мать погибшего спортсмена отметила, что не видит смысла в доследственной проверке, а произошедшее считает несчастным случаем.
Напомним, что Файзутдинов скончался в больнице спустя три дня после того, как ему попала шайба в голову. Случилось это во время матча молодёжных команд петербургского "Динамо" и ярославского "Локо" в рамках плей-офф Кубка Харламова.
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