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Экс-главу ФИФА Блаттера отстранили от футбольной деятельности более чем на шесть лет

Кроме того, он оштрафован на миллион швейцарских франков.

24 марта 2021, 11:35
<p>Фото © PA Images / TASS</p>

Фото © PA Images / TASS

Бывшего руководителя ФИФА Йозефа Блаттера и экс-генсека организации Жерома Вальке отстранили от любой деятельности, связанной с футболом, на шесть лет и восемь месяцев. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ФИФА.

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Согласно опубликованным данным, Блаттер и Вальке обвиняются в нарушении Кодекса этики ФИФА (FCE). Речь, в частности, может идти о выплатах премиальных высокопоставленным чиновникам организации, ряде поправок в трудовые договоры и других нарушениях.

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Добавим, что оба экс-функционера также были оштрафованы на один миллион швейцарских франков. Санкции в отношении Блаттера вступят в силу 8 октября 2021 года, а против Вальке — 8 октября 2025 года.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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