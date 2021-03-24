Экс-главу ФИФА Блаттера отстранили от футбольной деятельности более чем на шесть лет
Кроме того, он оштрафован на миллион швейцарских франков.
Фото © PA Images / TASS
Бывшего руководителя ФИФА Йозефа Блаттера и экс-генсека организации Жерома Вальке отстранили от любой деятельности, связанной с футболом, на шесть лет и восемь месяцев. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ФИФА.
Согласно опубликованным данным, Блаттер и Вальке обвиняются в нарушении Кодекса этики ФИФА (FCE). Речь, в частности, может идти о выплатах премиальных высокопоставленным чиновникам организации, ряде поправок в трудовые договоры и других нарушениях.
Добавим, что оба экс-функционера также были оштрафованы на один миллион швейцарских франков. Санкции в отношении Блаттера вступят в силу 8 октября 2021 года, а против Вальке — 8 октября 2025 года.
Футбол. Интересное по теме
"Мы должны быть одной семьёй": Промес рассказал, что нужно "Спартаку" для чемпионства
сегодня в 11:14
СМИ назвали имена футболистов "Тамбова", которых подозревают в игре на ставках
сегодня в 10:04
Тёмные лошадки Шевченко и последние приключения Лёва: какие матчи стоит посмотреть в первом туре отбора ЧМ-2022
сегодня в 09:42
Выбор редакции
Олег Знарок покинет хоккейный "Спартак"
"Мы должны быть одной семьёй": Промес рассказал, что нужно "Спартаку" для чемпионства
"Теперь он должен играть за моего сына": Мать погибшего хоккеиста "Динамо" обратилась к бросившему роковую шайбу Тювилину
Генсек НАТО Столтенберг обвинил Россию в "агрессивном" поведении и усилении военной мощи
"Опасный сосед": Главный дипломат Евросоюза Боррель дал оценку России в международной политике
Комментариев: 0