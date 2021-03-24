Матвиенко рассказала, когда в России снимут ковидные ограничения

К осени в России снимут большую часть ковидных ограничений, так считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Однако главное условие такого развития событий — массовая вакцинация.

"Я считаю, правы те эксперты, которые утверждают, что в случае массовой вакцинации к осени будет снята большая часть ограничений и мы вернёмся к осени к нормальной жизни", — заявила она.

Матвиенко считает, что для окончательной победы над коронавирусом в России должна пройти массовая вакцинация, которая противопоказана только в редких случаях.

"Я абсолютно убеждена, что в ближайшие месяцы все желающие в любом регионе РФ смогут сделать прививку от коронавируса. С учётом этого к осени в России будет сформирован коллективный иммунитет", — добавила председатель Совфеда.

А накануне глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что пандемия коронавирусной инфекции в России немного отступила, но число заболевших всё ещё остаётся высоким. Так, в данный момент около 380 тысяч пациентов проходят лечение от ковида, из них 130 тысяч находятся в стационарах.

Авторы