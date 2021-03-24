Оставляла на пять дней: опубликовано видео допроса матери девочек-маугли, найденных в Подмосковье

Допрос матери девочек-маугли из Талдома. Видео © Пресс-служба МВД по Московской области

В распоряжении Лайфа оказались кадры допроса горе-матери из подмосковного Талдома, чьи дети-маугли жили вместе с 19 кошками и откликались на "кис-кис". В беседе с полицейскими женщина призналась, что периодически оставляла двоих дочерей среди антисанитарии и разрухи на попечение Александра — её предполагаемого сожителя. Сама родительница могла исчезнуть на несколько дней, при этом несильно заботясь о том, как поживают её дети и могли ли они остаться одни.

"В дни моего отсутствия, ничего не могу сказать, но когда я приезжала посмотреть, что происходит, он практически не отлучался", — оправдывается женщина.

В подмосковном Минздраве Лайфу рассказали, что дети доставлены в Запрудненский филиал Талдомской центральной районной больницы. Оба ребёнка осматриваются врачами. Предварительно их состояние оценивается как удовлетворительное.

Напомним, что мусорную квартиру с беспризорными детьми сотрудники ППС обнаружили случайно, когда преследовали подозрительного мужчину, который пытался скрыться от них в том самом доме. Изначально сообщалось, что среди поломанной мебели и кучи хлама росла только одна шестилетняя девочка. Позже выяснилось, что у неё есть старшая 11-летняя сестра. Она тоже неухоженна, истощена и не помнит, когда в последний раз была в школе.

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