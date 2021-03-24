Москвичка, выбросившая из окна дочь подруги, симулировала невменяемость
На момент трагедии женщина сама ждала ребёнка, и, как стало известно Лайфу, она родила, уже находясь в заключении.
Фото: соцсети
29-летняя москвичка, в конце прошлого года выбросившая ребёнка подруги в окно, симулировала свою невменяемость. Такие выводы сделало следствие.
"Обвиняемая сообщила, что мотивом преступления явился конфликт с матерью ребёнка. В ходе допроса женщина сообщила, что у неё произошло обострение психического расстройства. Выводы проведённой стационарной психолого-психиатрической экспертизы показали, что женщина симулировала болезнь", — говорится в сообщении ГСУ СК по Москве.
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Расследование уголовного дела в отношении женщины завершено, оно направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.
Напомним, ужасный инцидент произошёл в декабре 2020 года. Москвичка, которая пришла в гости к подруге, схватила её маленькую дочь и выбросила из окна 13-го этажа. Двухмесячный младенец умер на месте. При этом ранее сообщалось, что виновница гибели ребёнка могла страдать психическим заболеванием, поскольку она не смогла сразу объяснить, зачем это сделала. Кроме того, на момент трагедии москвичка сама ждала ребёнка, и, как стало известно Лайфу, она родила, уже находясь в заключении.
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