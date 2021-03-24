Москвичка, выбросившая из окна дочь подруги, симулировала невменяемость

"Обвиняемая сообщила, что мотивом преступления явился конфликт с матерью ребёнка. В ходе допроса женщина сообщила, что у неё произошло обострение психического расстройства. Выводы проведённой стационарной психолого-психиатрической экспертизы показали, что женщина симулировала болезнь", — говорится в сообщении ГСУ СК по Москве.

Напомним, ужасный инцидент произошёл в декабре 2020 года. Москвичка, которая пришла в гости к подруге, схватила её маленькую дочь и выбросила из окна 13-го этажа. Двухмесячный младенец умер на месте. При этом ранее сообщалось, что виновница гибели ребёнка могла страдать психическим заболеванием, поскольку она не смогла сразу объяснить, зачем это сделала. Кроме того, на момент трагедии москвичка сама ждала ребёнка, и, как стало известно Лайфу, она родила, уже находясь в заключении.