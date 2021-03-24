Мэр Майкопа задержан по подозрению в вымогательстве

Глава Майкопа Андрей Гетманов стал фигурантом уголовного дела о вымогательстве. Об этом сообщила в среду пресс-служба регионального управления СКР по Республике Адыгея. Андрей Гетманов задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

По версии следствия, в мае 2018 года подозреваемый пригласил в свой служебный кабинет местного бизнесмена, где, "желая получить право на чужое имущество, потребовал от последнего совершить обмен земельными участками". Эти участки имели неравнозначную площадь и разницу в стоимости свыше пяти миллионов рублей, поэтому предприниматель от невыгодной для себя сделки отказался.

"Получив отказ, подозреваемый стал высказывать в адрес предпринимателя угрозы применения физической расправы, вплоть до убийства. Будучи в подавленном состоянии, опасаясь угроз подозреваемого, мужчина согласился выполнить вышеуказанное незаконное требование и совершить обмен земельными участками с указанными для себя кабальными условиями", — информирует пресс-служба ведомства.

Отметим, что Андрей Гетманов возглавил Администрацию Майкопа в декабре 2017 года, сначала с приставкой и.о., а с первого февраля 2018 года был официально избран на пост мэра Майкопа Советом народных депутатов. До этого Гетманов являлся депутатом двух созывов Госсовета-Хасэ, а в прошлом более 20 лет руководил ООО "Монтаж", которое специализируется на строительстве систем газоснабжения и газораспределения. Служил на космодроме Байконур, участвовал в работах по подготовке к пуску ракетно-космической системы "Энергия-Буран".

Ранее сообщалось, что мэр города Троицка в Челябинской области арестован за превышение полномочий. Александра Виноградова задержали в рамках уголовного дела, ранее возбуждённого в отношении его зама по городскому хозяйству. По версии следствия, в 2019 году чиновники незаконно передали в аренду ООО "Перспектива" имущество и помещения ЗАО "Теплосервис", причинив последнему ущерб в размере более 9 миллионов рублей.

Авторы