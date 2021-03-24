Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Мэр Майкопа задержан по подозрению в вымогательстве

По версии следствия, чиновник угрожал расправой местному предпринимателю, чтобы он согласился на невыгодную для себя земельную сделку.

24 марта 2021, 13:43
<p>Андрей Гетманов. Фото ©<a href="https://maikop.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Сайт Администрации муниципального образования "Город Майкоп"</a></p>

Андрей Гетманов. Фото © Сайт Администрации муниципального образования "Город Майкоп"

Глава Майкопа Андрей Гетманов стал фигурантом уголовного дела о вымогательстве. Об этом сообщила в среду пресс-служба регионального управления СКР по Республике Адыгея. Андрей Гетманов задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Мэр Калуги назвал свой город "практически непригодным для жизни"

Мэр Калуги назвал свой город "практически непригодным для жизни"

По версии следствия, в мае 2018 года подозреваемый пригласил в свой служебный кабинет местного бизнесмена, где, "желая получить право на чужое имущество, потребовал от последнего совершить обмен земельными участками". Эти участки имели неравнозначную площадь и разницу в стоимости свыше пяти миллионов рублей, поэтому предприниматель от невыгодной для себя сделки отказался.

На экс-мэра Екатеринбурга составили протоколы за участие в несогласованных акциях

На экс-мэра Екатеринбурга составили протоколы за участие в несогласованных акциях

"Получив отказ, подозреваемый стал высказывать в адрес предпринимателя угрозы применения физической расправы, вплоть до убийства. Будучи в подавленном состоянии, опасаясь угроз подозреваемого, мужчина согласился выполнить вышеуказанное незаконное требование и совершить обмен земельными участками с указанными для себя кабальными условиями", информирует пресс-служба ведомства.

Отметим, что Андрей Гетманов возглавил Администрацию Майкопа в декабре 2017 года, сначала с приставкой и.о., а с первого февраля 2018 года был официально избран на пост мэра Майкопа Советом народных депутатов. До этого Гетманов являлся депутатом двух созывов Госсовета-Хасэ, а в прошлом более 20 лет руководил ООО "Монтаж", которое специализируется на строительстве систем газоснабжения и газораспределения. Служил на космодроме Байконур, участвовал в работах по подготовке к пуску ракетно-космической системы "Энергия-Буран".

Глава района в Адыгее ушёл в отставку после массового заражения CoViD-19 на похоронах

Глава района в Адыгее ушёл в отставку после массового заражения CoViD-19 на похоронах

Ранее сообщалось, что мэр города Троицка в Челябинской области арестован за превышение полномочий. Александра Виноградова задержали в рамках уголовного дела, ранее возбуждённого в отношении его зама по городскому хозяйству. По версии следствия, в 2019 году чиновники незаконно передали в аренду ООО "Перспектива" имущество и помещения ЗАО "Теплосервис", причинив последнему ущерб в размере более 9 миллионов рублей.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

ФСБ предотвратила теракт в Адыгее — видео задержания боевика

17 марта, 06:51

Путин подписал закон об отмене возрастных ограничений для госслужащих, назначаемых президентом

сегодня в 13:35

В Петербурге продлят ограничения для увеселительных заведений и публичных мероприятий

сегодня в 14:41

Ущерб от водной блокады Крыма Украиной оценили в полтора триллиона рублей

сегодня в 14:39

Полная блогерша поиздевалась над худой моделью с десертом, показав правдивую картину в купальнике

сегодня в 14:37

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1