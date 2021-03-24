Мэр Майкопа задержан по подозрению в вымогательстве
По версии следствия, чиновник угрожал расправой местному предпринимателю, чтобы он согласился на невыгодную для себя земельную сделку.
Андрей Гетманов. Фото © Сайт Администрации муниципального образования "Город Майкоп"
Глава Майкопа Андрей Гетманов стал фигурантом уголовного дела о вымогательстве. Об этом сообщила в среду пресс-служба регионального управления СКР по Республике Адыгея. Андрей Гетманов задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.
По версии следствия, в мае 2018 года подозреваемый пригласил в свой служебный кабинет местного бизнесмена, где, "желая получить право на чужое имущество, потребовал от последнего совершить обмен земельными участками". Эти участки имели неравнозначную площадь и разницу в стоимости свыше пяти миллионов рублей, поэтому предприниматель от невыгодной для себя сделки отказался.
"Получив отказ, подозреваемый стал высказывать в адрес предпринимателя угрозы применения физической расправы, вплоть до убийства. Будучи в подавленном состоянии, опасаясь угроз подозреваемого, мужчина согласился выполнить вышеуказанное незаконное требование и совершить обмен земельными участками с указанными для себя кабальными условиями", — информирует пресс-служба ведомства.
Отметим, что Андрей Гетманов возглавил Администрацию Майкопа в декабре 2017 года, сначала с приставкой и.о., а с первого февраля 2018 года был официально избран на пост мэра Майкопа Советом народных депутатов. До этого Гетманов являлся депутатом двух созывов Госсовета-Хасэ, а в прошлом более 20 лет руководил ООО "Монтаж", которое специализируется на строительстве систем газоснабжения и газораспределения. Служил на космодроме Байконур, участвовал в работах по подготовке к пуску ракетно-космической системы "Энергия-Буран".
Ранее сообщалось, что мэр города Троицка в Челябинской области арестован за превышение полномочий. Александра Виноградова задержали в рамках уголовного дела, ранее возбуждённого в отношении его зама по городскому хозяйству. По версии следствия, в 2019 году чиновники незаконно передали в аренду ООО "Перспектива" имущество и помещения ЗАО "Теплосервис", причинив последнему ущерб в размере более 9 миллионов рублей.
Лента новостей
В ОНК Москвы опровергли слух о переводе фармацевтического короля Шпигеля в тюремную больницу
сегодня в 13:42
Путин подписал закон об отмене возрастных ограничений для госслужащих, назначаемых президентом
сегодня в 13:35
Российский МИД посоветовал генсеку НАТО заняться проблемами в странах альянса
сегодня в 13:31
Выбор редакции
ФСБ предотвратила теракт в Адыгее — видео задержания боевика
Путин подписал закон об отмене возрастных ограничений для госслужащих, назначаемых президентом
В Петербурге продлят ограничения для увеселительных заведений и публичных мероприятий
Ущерб от водной блокады Крыма Украиной оценили в полтора триллиона рублей
Полная блогерша поиздевалась над худой моделью с десертом, показав правдивую картину в купальнике
Комментариев: 0