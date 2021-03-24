В ОНК Москвы опровергли слух о переводе фармацевтического короля Шпигеля в тюремную больницу
Бизнесмен был выписан под наблюдение кардиолога и онколога.
Борис Шпигель. Фото © Пресс-служба Басманного суда
Обвиняемый в даче взяток бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву глава группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борис Шпигель был возвращён в ИВС на Петровке, 38, а не переведён в тюремную больницу СИЗО "Матросская Тишина". Об этом сообщает RT со ссылкой на своего специального корреспондента, члена ОНК Москвы Бориса Клина, посетившего изолятор с проверкой.
"Борис Шпигель после задержания находился в ИВС, куда ему дважды вызывали скорую помощь, а 22 марта во время заседания суда по избранию меры пресечения он был доставлен в больницу № 36. Вчера Шпигель был выписан, согласно выписному эпикризу, под наблюдение кардиолога и онколога. Но сегодня члены ОНК обнаружили его в ИВС, где соответствующих специалистов нет", — сообщил общественник.
По его словам, недавние заявления СМИ о перемещении Шпигеля в больницу не соответствуют действительности.
В беседе с членами ОНК бизнесмен отказался признавать свою вину. Он заявил, что дело заказное и оно вызвано тем, что в России происходит передел фармацевтического рынка.
Напомним, 21 марта стало известно о задержании губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по подозрению в получении взятки в размере 31 миллиона рублей. В ходе обысков в доме чиновника было обнаружено 360 миллионов рублей наличными. По этому делу следователи также задержали фармацевтического короля, бывшего тестя Николая Баскова Бориса Шпигеля, его супругу и ещё трёх человек. Суд отправил губернатора под арест на два месяца, а президент России Владимир Путин освободил его от должности в связи с утратой доверия.
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