Путин подписал закон об отмене возрастных ограничений для госслужащих, назначаемых президентом

Президент России Владимир Путин подписал закон, снимающий ограничения по возрасту для гражданских служащих федерального уровня, руководителей высшей группы должностей, которых назначает и отстраняет от должности глава государства. Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации.

Таким образом, сотрудники смогут продолжить службу и после достижения ими 70 лет.

Ранее предельный возраст составлял 65 лет, но мог быть продлён до 70 для "руководителей высшей группы должностей". В сопроводительных документах отмечалось, что иногда возникает необходимость продления срока службы для самых опытных и профессиональных руководителей, достигших 70 лет.