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Путин подписал закон об отмене возрастных ограничений для госслужащих, назначаемых президентом

Ранее предельный возраст составлял 65 лет и в некоторых случаях мог быть продлён до 70.

24 марта 2021, 13:35

Фото © ТАСС / Михаил Климентьев

Президент России Владимир Путин подписал закон, снимающий ограничения по возрасту для гражданских служащих федерального уровня, руководителей высшей группы должностей, которых назначает и отстраняет от должности глава государства. Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации.

Таким образом, сотрудники смогут продолжить службу и после достижения ими 70 лет.

Ранее предельный возраст составлял 65 лет, но мог быть продлён до 70 для "руководителей высшей группы должностей". В сопроводительных документах отмечалось, что иногда возникает необходимость продления срока службы для самых опытных и профессиональных руководителей, достигших 70 лет.

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Напомним, президент выступил с данной инициативой в январе текущего года. А ранее 24 марта Госдума приняла закон, дающий Путину право вновь баллотироваться на пост президента.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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