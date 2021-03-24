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США вновь пригрозили Германии санкциями из-за "Северного потока — 2"

Стали известны детали переговоров главы Госдепа с руководителем немецкого МИДа.

24 марта 2021, 13:21

Фото © Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov

Власти США и Германии не урегулировали разногласия по поводу строительства газопровода "Северный поток — 2". Об этом стало известно в результате переговоров, которые провели в Брюсселе американский госсекретарь Энтони Блинкен и глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Главы Госдепа США и МИД Германии обсудили "Северный поток – 2"

Главы Госдепа США и МИД Германии обсудили "Северный поток – 2"

По словам Блинкена, представители Вашингтона прямо предупредили Берлин, что компании, задействованные в строительстве "Северного потока — 2", могут подпасть под санкции.

"Мы будем внимательно следить за любой деятельностью по достройке или сертификации газопровода, и если это произойдёт, то мы проявим решимость в наложении санкций", — пригрозил он.

США поставят перед фактом: стала известна основная стратегия Германии по "Северному потоку – 2"

США поставят перед фактом: стала известна основная стратегия Германии по "Северному потоку – 2"

Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Однако всячески помешать запуску проекта пытаются США, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже. Тем не менее в "Газпроме" с уверенностью заявили, что "Северный поток 2" будет запущен в текущем году.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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