США вновь пригрозили Германии санкциями из-за "Северного потока — 2"

Власти США и Германии не урегулировали разногласия по поводу строительства газопровода "Северный поток — 2". Об этом стало известно в результате переговоров, которые провели в Брюсселе американский госсекретарь Энтони Блинкен и глава МИД ФРГ Хайко Маас.

По словам Блинкена, представители Вашингтона прямо предупредили Берлин, что компании, задействованные в строительстве "Северного потока — 2", могут подпасть под санкции.

"Мы будем внимательно следить за любой деятельностью по достройке или сертификации газопровода, и если это произойдёт, то мы проявим решимость в наложении санкций", — пригрозил он.

Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Однако всячески помешать запуску проекта пытаются США, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже. Тем не менее в "Газпроме" с уверенностью заявили, что "Северный поток — 2" будет запущен в текущем году.

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